Vali Baruş öğrencilerle 650 dekarda yerli buğday hasadına katıldı

valinin katılımı ve hasat:

Erzurum Valisi Aydın Baruş, Aziziye Yavuz Selim Tarım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ne ait 650 dekarlık tarım arazisinde düzenlenen buğday hasat etkinliğine katıldı. Arazide ekili olan yerli tohum Odesca cinsi buğdayda, sulama yapılmayan koşullarda dekar başına yaklaşık 400 kilogram verim beklendiği bildirildi.

okulun rolü ve uygulamalı eğitim:

Vali Baruş, hasat sezonunun okul yönetimi, öğretmenler ve öğrenciler için hayırlı ve bereketli olmasını diledi. Okulun tarım ve hayvancılık alanlarındaki teorik bilgileri uygulamaya dönüştürmede kritik bir görev üstlendiğini vurguladı. Sera, fide yetiştiriciliği, tarımsal ekipman ve uygulama ahırı gibi projelerle okulun teknik altyapısının güçlendirileceğini açıkladı.

Okulda halen 333 öğrencinin tarım, hayvan yetiştiriciliği ve sağlığı ile laboratuvar hizmetleri alanlarında eğitim gördüğü; öğrencilerin üretim sürecine doğrudan katılımının takdir topladığı belirtildi. Uygulamalı çalışmaların gençlerin mesleki becerilerini artıracağı ve aile işletmelerine katkı sağlayacağı ifade edildi.

vali baruş'un çağrısı ve anız uyarısı:

Vali Baruş, tarım ve hayvancılığın ülke için stratejik önemine dikkat çekerek, "Gençlerimizin modern tarım teknikleri ve teknolojiyle donatılarak yetiştirilmesi, hem aile işletmelerine hem de ülkemizin tarımsal üretimine önemli katkılar sağlayacaktır. Tarım ve hayvancılık ülkemizin geleceği açısından stratejik öneme sahiptir. Öğrencilerimizin nitelikli eğitim alması ve üretime kazandırılması için desteklerimizi sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

Hasat vesilesiyle bölgedeki üreticilere ve vatandaşlara yapılan çağrıda ise anız yakma uygulamasından kesinlikle kaçınılması gerektiği vurgulandı. Baruş, üreticilere yönelik uyarısında "Anızımızı yakarak geleceğimizi öldürmeyelim." diyerek duyarlılık çağrısında bulundu.

ERZURUM VALİSİ AYDIN BARUŞ, AZİZİYE YAVUZ SELİM TARIM MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ’NE AİT 650 DEKARLIK TARIM ARAZİSİNDE DÜZENLENEN BUĞDAY HASAT ETKİNLİĞİNE KATILDI. YERLİ TOHUM ODESCA CİNSİ BUĞDAYIN EKİLDİĞİ VE SULAMA YAPILMAYAN ARAZİDE, DEKAR BAŞINA YAKLAŞIK 400 KİLOGRAM VERİM BEKLENİYOR.