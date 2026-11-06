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Çelikhan’da yağış sonrası drenaj hatlarında acil temizlik çalışması

Çelikhan’da yoğun yağışın ardından DSİ ekipleri tahliye kanallarını açıyor, drenaj hatlarını temizleyip tarım arazileri ve ulaşım yollarında olası hasarı engelliyor.

GİRİŞ: 06 Kasım 2026 - 12:57

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Çelikhan’da yağış sonrası drenaj hatlarında acil temizlik çalışması

DSİ ekipleri müdahaleye devam ediyor

Adıyaman’ın Çelikhan ilçesinde son dönemde etkili olan kuvvetli yağışlar sonrası oluşan taşkın ve sel hasarlarının giderilmesi için yerel ekiplerin çalışmaları sürüyor. Yağışlar nedeniyle tahliye kanalları ve drenaj hatlarında oluşan tıkanmalar, birikmiş suyun tarım arazilerine ve ulaşım güzergahlarına zarar vermemesi amacıyla hızla müdahale edilmeyi gerektirdi.

müdahalenin odak noktaları:

Çalışmalarda öncelik, suyun kontrollü tahliyesini sağlayacak altyapının yeniden işler hale getirilmesi olarak belirlendi. Devlet Su İşleri (DSİ) ekipleri, tahliye kanallarını temizleyip tıkanan drenaj hatlarını açmak için bölgedeki çalışmalarını yoğunlaştırdı. Müdahale edilen başlıca güzergahlar arasında Bulam, Balıkburnu ve Çelikhan-Sürgü yolu yer alıyor.

hedefler ve beklenen etkiler:

Yürütülen müdahalelerin temel hedefi, kısa vadede yeni taşkınların önüne geçmek ve tarımsal üretim ile ulaşımda doğabilecek aksaklıkları en aza indirmek. Etkin temizleme ve açma çalışmalarıyla, yağmur sularının kontrollü şekilde tahliye edilmesi; taşkın kaynaklı toprak kaymaları ve yol hasarlarının azaltılması amaçlanıyor.

Yerel yetkililer ve sahadaki ekipler, yapılan çalışmaları sürdürerek bölgedeki altyapının yeniden güvenli hale getirilmesini hedefliyor. Çalışmalar tamamlanana dek bölgedeki tahliye hatlarının ve yolların izlenmesine devam edileceği bildirildi.

ADIYAMAN’IN ÇELİKHAN İLÇESİ VE ÇEVRESİNDE ETKİLİ OLAN YOĞUN YAĞIŞLARIN ARDINDAN MEYDANA GELEN...

ADIYAMAN’IN ÇELİKHAN İLÇESİ VE ÇEVRESİNDE ETKİLİ OLAN YOĞUN YAĞIŞLARIN ARDINDAN MEYDANA GELEN TAŞKIN VE SEL OLAYLARININ YOL AÇTIĞI HASARLARIN GİDERİLMESİ İÇİN ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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