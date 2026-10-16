Suşehri’de takla atan hafif ticari araçta 1 kişi öldü, 2’si ağır 4 yaralı

Sivas'ın Suşehri ilçesinde öğle saatlerinde meydana gelen kazada, kontrolden çıkan hafif ticari aracın bariyerleri aşıp şarampole uçması sonucu bir kişi hayatını kaybetti, üçü ağır olmak üzere toplam dört kişi yaralandı.

Kaza ayrıntıları:

Kaza, Ekrem Erdem Bulvarı üzerinde öğle saatlerinde gerçekleşti. 58 ACB 838 plakalı hafif ticari aracı O.Y. idare ediyordu. Araç bariyerleri aşarak şarampole uçtu ve takla attı. Olay yerinde yapılan ilk tespitlere göre sürücü O.Y. ile A.K. hafif yaralanırken; E.E.Y., U.E.K. ve H.C.E. ağır yaralandı.

ilk müdahale ve soruşturma:

Yaralılar, ambulanslarla Suşehri Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hastanede yapılan müdahalelere rağmen U.E.K. kurtarılamadı. Diğer yaralıların tedavisi sürüyor. Kazayla ilgili yetkililer tarafından başlatılan inceleme devam ediyor.

muhtemel nedenler ve güvenlik uyarısı:

Olayla ilgili resmi açıklama beklenirken, benzer kazalarda etkili olan faktörler arasında hız, yol ve hava koşulları ile bariyer güvenliği sayılmaktadır. Yetkililer, trafik güvenliğine ilişkin önlemlere dikkat edilmesi gerektiğini ve olayın aydınlatılması için soruşturmanın sürdüğünü bildiriyor.

Kaza ile ilgili inceleme sürüyor.

SİVAS'IN SUŞEHRİ İLÇESİNDE KONTROLDEN ÇIKARAK ŞARAMPOLE UÇAN HAFİF TİCARİ ARAÇTA BULUNAN 1 KİŞİ ÖLDÜ, 2'Sİ AĞIR 4 KİŞİ YARALANDI.