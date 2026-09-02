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Çermik Belediyesi meydanında motosiklet alev aldı, can kaybı yok

Çermik Belediyesi meydanında hareket halindeki motosiklet aniden alev aldı; itfaiyenin müdahalesiyle yangın söndürüldü, can ve yaralanma bildirilmedi.

GİRİŞ: 02 Eylül 2026 - 12:12

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Hakan Arslan

Çermik Belediyesi meydanında motosiklet alev aldı, can kaybı yok

Çermik Belediyesi meydanında motosiklet alev aldı, can kaybı yok

Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde, Çermik Belediyesi meydanında hareket halindeki bir motosikletin aniden alev aldığı bildirildi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen araç, sürücünün fark etmesiyle hemen terk edildi ve kişi güvenli bir mesafeye uzaklaştı.

Olayın gelişimi:

Görgü tanıklarının haber vermesi üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri kısa sürede müdahale etti. Yapılan söndürme çalışmalarıyla yangın kontrol altına alınarak tamamen söndürüldü. Olay sırasında çevrede bulunanların hızla uzaklaşması olası can kaybının önlenmesine katkı sağladı.

Müdahale ve inceleme:

İtfaiye müdahalesinin ardından yapılan ilk tespitlerde yangında herhangi bir can kaybı veya yaralanma olmadığı belirtildi; ancak motosiklette maddi hasar meydana geldi. Olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor ve yetkililer yangının nedenini belirlemek için çalışıyor.

Yetkililer, olay yerinde yapılan çalışmaların ardından güvenlik ve trafik akışının normale döndüğünü açıkladı. İncelemenin sonuçlanmasının ardından yangının çıkış sebebiyle ilgili resmi bir açıklama yapılacağı duyuruldu.

ÇERMİK İLÇESİNDE HAREKET HALİNDEKİ MOTOSİKLET ALEV ALARAK KULLANILAMAZ HALE GELDİ.

ÇERMİK İLÇESİNDE HAREKET HALİNDEKİ MOTOSİKLET ALEV ALARAK KULLANILAMAZ HALE GELDİ.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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