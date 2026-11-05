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Fethiye'de ehliyetsiz drift 496 bin 908 lira ceza ve 60 günlük menle sonuçlandı

Fethiye'de ehliyeti iptal edilen sürücü, sigortasız ve muayenesiz aracıyla drift yapınca 496 bin 908 TL ceza aldı; araç 60 gün trafikten men edildi.

GİRİŞ: 05 Kasım 2026 - 14:06

GÜNCELLEME: 05 Kasım 2026 - 14:07

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Fethiye'de ehliyetsiz drift 496 bin 908 lira ceza ve 60 günlük menle sonuçlandı

Fethiye'de drift anı ve müdahale:

Muğla'nın Fethiye ilçesinde trafikte drift yapan bir sürücünün, bölge trafik ekipleri tarafından yapılan kontrollerde çok sayıda kural ihlali tespit edildi. Olay, Taşyaka Mahallesi sınırlarında, Ölüdeniz Caddesi ile 254'üncü Sokak'ın kesişiminde gerçekleşti. Sürücünün yoğun trafik içinde yaptığı manevralar çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

İhlaller ve uygulanan cezalar:

Olay yerinde durdurulan 06 RVJ 30 plakalı aracın sürücüsünün A.E.O. olduğu belirlendi. Yapılan incelemede sürücünün ehliyetinin iptal edilmiş olduğu, aracı kullanırken alkol ölçümünü reddettiği ve aracın zorunlu trafik sigortası ile periyodik muayenesinin bulunmadığı saptandı. Bu ihlaller nedeniyle sürücüye drift yapmak, ehliyeti iptal edilmişken araç kullanmak, alkol kontrolünü reddetmek, zorunlu trafik sigortası bulundurmamak ve araç muayenesini yaptırmamak gerekçeleriyle toplam 496 bin 908 TL idari para cezası uygulandı.

Araç işlemleri ve kayıt altına alınan görüntüler:

İşlemler sonrasında araç, çekici ile yediemin otoparkına götürülerek 60 gün süreyle trafikten men edildi. Olay anına ait güvenlik kamerası görüntülerinde aracın yoğun trafikte drift yaparak bölgeden ayrıldığı, manevraların çevreye risk oluşturduğu açıkça görülüyor. Yetkililer, benzer ihlallerin trafik güvenliğini tehlikeye attığını ve cezai işlem ile araç meninin bu tür davranışların önlenmesine yönelik olduğunu belirtti.

Güvenlik kameralarına yansıyan görüntüler ve uygulanan idari işlemler, trafik kurallarına uymanın önemini bir kez daha ortaya koydu. Soruşturma kapsamında ek idari işlem ya da adli süreç gerekip gerekmediğiyle ilgili bilgiler yetkililerce değerlendirilmeye devam ediyor.

FETHİYE İLÇESİNDE TRAFİKTE DRİFT YAPAN VE EHLİYETİ İPTAL EDİLMİŞ OLMASINA RAĞMEN ARAÇ KULLANDIĞI...

FETHİYE İLÇESİNDE TRAFİKTE DRİFT YAPAN VE EHLİYETİ İPTAL EDİLMİŞ OLMASINA RAĞMEN ARAÇ KULLANDIĞI BELİRLENEN SÜRÜCÜYE TOPLAM 496 BİN 908 TL TRAFİK CEZASI UYGULANDI.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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