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Bahçelievler'de inşaatta toprak kayması: göçükten bir kişi sağ kurtarıldı

Bahçelievler'de bir inşaat alanında toprak kayması sonucu göçük meydana geldi; göçük altında kalan bir kişi yapılan müdahalelerle sağ olarak kurtarıldı.

GİRİŞ: 05 Kasım 2026 - 14:06

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Bahçelievler'de inşaatta toprak kayması: göçükten bir kişi sağ kurtarıldı

Olay

Bahçelievler'de bir inşaat alanında toprak kayması sonucu göçük oluştu. Olayda bir kişi göçük altında kaldı ve durum haber verildi.

Kurtarma çalışması:

Göçük altında kalan kişi yapılan müdahaleler sonucu sağ olarak kurtarıldı. Olayın meydana geldiği alandaki durum ve kurtarma işlemlerine ilişkin bilgiler yetkililerce bildirildi.

BAHÇELİVLER’DE İNŞAAT ALANINDA YAŞANAN TOPRAK KAYMASINDA GÖÇÜK ALTINDA KALAN BİR KİŞİ SAĞ OLARAK...

BAHÇELİVLER’DE İNŞAAT ALANINDA YAŞANAN TOPRAK KAYMASINDA GÖÇÜK ALTINDA KALAN BİR KİŞİ SAĞ OLARAK KURTARILDI

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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