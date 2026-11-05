Bahçelievler'de temel kazısında meydana gelen kaymada işçi topraktan sağ çıkarıldı

Olayın kısa özeti

Bahçelievler İbrahim Çallı Sokak'ta öğle saatlerinde devam eden bir inşaatın temel kazısı sırasında toprak kayması meydana geldi. Olayda toplam 2 işçi göçük altında kaldı. İhbar üzerine kısa sürede bölgeye polis, itfaiye, sağlık ekipleri ve AFAD sevk edildi.

arama kurtarma çalışmaları:

Olay yerine ulaşan ekipler öncelikle güvenlik önlemleri alarak kazı alanında arama kurtarma çalışmalarına başladı. Bölgede iş makineleri ve ekiplerin koordineli müdahalesiyle toprak kaldırma çalışmaları titizlikle yürütüldü. Ekiplerin müdahalesi sırasında çalışma alanının dron ile havadan görüntülenmesi, müdahale sürecinin kayıt altına alınmasını sağladı.

kurtarma anı ve sağlık müdahalesi:

Yürütülen çalışmalar sonucu göçük altındaki işçilerden biri sağ olarak topraktan çıkarıldı. Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahalesi yapılan işçi, daha sonra ambulansla hastaneye sevk edilerek tedaviye alındı. Kurtarılma anı havadan çekilen görüntülerle belgelendi ve ekiplerin zamanında müdahalesi vurgulandı.

Yetkililer, kazanın ardından güvenlik prosedürlerinin ve kazı alanı denetimlerinin önemine dikkat çekti. Olayla ilgili soruşturma ve olası diğer çalışmaların sürdüğü belirtildi.

BAHÇELİVLER’DE TOPRAK KAYMASINDA GÖÇÜK ALTINDA KALAN BİR İŞÇİ SAĞ OLARAK KURTARILDI