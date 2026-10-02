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Çermik ilçesinde kış hazırlığı: hanelere 30 torba kömür dağıtılıyor

Çermik Kaymakamlığı SYDV, merkez ve köylerde kış öncesi 3 bin 600 ton kömürü yaklaşık 4 bin 500 haneye, hane başı 30 torba dağıtmayı hedefliyor.

GİRİŞ: 02 Ekim 2026 - 09:24

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Çermik ilçesinde kış hazırlığı: hanelere 30 torba kömür dağıtılıyor

Çermik’te kış öncesi kömür dağıtımı başladı

Diyarbakır’ın Çermik ilçesinde, kış hazırlıkları kapsamında kömür yardımı dağıtımı başladı. Dağıtımı yürüten birim, çalışmaların merkez ve köyleri kapsayacak şekilde planlandığını bildirdi.

dağıtımın kapsamı ve hedefleri:

Çermik İlçe Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından organize edilen yardımda, toplam 3 bin 600 ton kömürün temin edildiği belirtildi. Hedeflenen ulaşım sayısı ise yaklaşık 4 bin 500 hane olarak açıklandı ve her haneye hane başı 30 torba kömür verilmesi planlanıyor.

yerel halkın tepkisi ve dağıtım süreci:

Kış mevsimi öncesinde yapılan yakacak desteği, ilçedeki vatandaşlar tarafından memnuniyetle karşılandı. Yetkililer, dağıtımın adil ve hızlı biçimde gerçekleştirilmesi için lojistik düzenlemeler yaptıklarını; merkez ve kırsal alanlarda ulaşım koordinasyonunun sağlandığını ifade etti.

Çalışma kapsamında kömürlerin hanelere ulaştırılması sürecinin yakın takibe alındığı, ihtiyaç tespitine göre önceliklendirme yapıldığı bildirildi. Yerel yetkililer, yardımın planlandığı şekilde tamamlanmasının ardından sürecin değerlendirilip benzer çalışmaların sürdürülebilir hale getirilmesi için rapor hazırlanacağını açıkladı.

DİYARBAKIR&#039;IN ÇERMİK İLÇESİNDE KIŞ ÖNCESİ KÖMÜR YARDIMI DAĞITIMINA BAŞLANDI.

DİYARBAKIR'IN ÇERMİK İLÇESİNDE KIŞ ÖNCESİ KÖMÜR YARDIMI DAĞITIMINA BAŞLANDI.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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