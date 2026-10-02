Çermik'te büyüklerin günü: Karamehmetoğlu'ndan kutlama ve teşekkür

Çermik'te yaşlılara saygı ve kutlama

Diyarbakır'ın Çermik İlçe Belediye Başkanı Şehmus Karamehmetoğlu, ilçede yaşayan vatandaşların Dünya Yaşlılar Gününü kutladı. Başkanın açıklaması, yerel yönetimin yaşlılara gösterdiği önemi ve toplumsal değeri bir kez daha gündeme taşıdı.

Başkanın mesajı:

’’Sevgileriyle hayatımıza renk katan, hayat tecrübeleri ile geleceğimize ışık tutan, duaları ve kıymetli emekleriyle çalışma enerjimizi yükselten büyüklerimizin Dünya Yaşlılar Gününü kutluyorum. Tüm büyüklerimize sağlık, huzur ve sevdikleriyle birlikte nice hayırlı ve neşe dolu yıllar diliyorum’’ dedi.

toplumsal yansıması:

Karamehmetoğlu'nun sözleri, yaşlıların aile ve toplum içindeki rolüne dikkat çekiyor. Belediye tarafından yapılan kutlamalar ve verilen mesajlar, yaşlılara yönelik saygı ve destek kültürünün pekişmesine katkı sağlıyor.

DİYARBAKIR’IN ÇERMİK İLÇE BELEDİYE BAŞKANI ŞEHMUS KARAMEHMETOĞLU, YAŞLILAR GÜNÜNÜ KUTLADI.