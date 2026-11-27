kurulun kuruluşu ve amacı:

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi bünyesinde, sağlık bilimleri alanında yürütülen çalışmalarda bilimsel altyapıyı güçlendirmek ve uluslararası etik standartları gözetmek amacıyla Sağlık Bilimleri Bilimsel Araştırmalar Etik Kurulu kuruldu. Kurul, sağlık bilimlerinde yürütülen girişimsel olmayan araştırmaları değerlendirecek ve araştırma süreçlerinin tasarlanmasından raporlanmasına kadar her aşamada etik ve bilimsel standartların korunmasına katkı sağlayacak.

değerlendirilecek çalışma türleri:

Kurul, anket ve ölçek çalışmaları, nitel araştırmalar, tanımlayıcı ve kesitsel araştırmalar, olgu-kontrol ve kohort çalışmaları, retrospektif arşiv taramaları ile beslenme ve yaşam alışkanlıklarına yönelik araştırmalar başta olmak üzere sağlık bilimleri alanındaki farklı çalışma modellerini inceleyecek. Amaç, araştırmalara katılan gönüllülerin haklarının korunmasını sağlamak ve etik ilkelere uygunluğu temin etmektir.

başvuru usulü ve işleyiş:

Etik kurula başvurular her ayın 1’i ile 10’u arasında yapılabilecek; başvuruların elektronik ve fiziki nüshaların birlikte sunulması şartı bulunuyor. Kurul, kurum içi ve kurum dışında gerçekleştirilecek projelerin tasarımından yürütülmesine, kayıt altına alınmasından raporlanmasına kadar olan süreçleri değerlendirecek.

Kurul başkanlığı görevini Sağlık Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Aslı Akdeniz Kudubeş üstlenecek. Kurulun çalışmaları, üniversitenin araştırma kalitesini artırmayı ve etik odaklı bir araştırma kültürü oluşturmayı hedefliyor.

Prof. Dr. Zafer Asım Kaplancıklı ise konuyla ilgili olarak şunları söyledi: Sağlık bilimleri alanında yürütülen bilimsel çalışmaların etik ilkelere uygun şekilde değerlendirilmesi büyük önem taşıyor. Kurduğumuz bu kurul ile araştırmacılarımızın çalışmalarına destek olmayı, bilimsel araştırmalarımızın niteliğini artırmayı ve uluslararası etik standartları gözeten bir araştırma kültürünü güçlendirmeyi hedefliyoruz. Üniversitemize ve tüm araştırmacılarımıza hayırlı olmasını diliyorum.

BŞEÜ’DE SAĞLIK BİLİMLERİ ARAŞTIRMALARI İÇİN ETİK KURUL KURULDU BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRÜ PROF. DR. ZAFER ASIM KAPLANCIKLI