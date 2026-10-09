Çeşme'de kitapla empatiyi büyütme sezonu başladı

Çeşme Kaymakamlığı himayesinde, Proje Koordinatörü Arzu Güleryüz Maraşlı yönetiminde yürütülen "Hayatın Anlamı Kitap" projesinin 5. sezonu, Tarihi Çeşme Kalesinde düzenlenen törenle resmen açıldı. Program saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı; kaymakamlık yetkilileri, yazarlar, öğretmenler, öğrenciler ve çok sayıda kitapsever törende yer aldı.

Projenin hedefleri ve geçmişi:

Konuşmasında Arzu Güleryüz Maraşlı, projenin 10 yıl önce Osmaniye'de başlayan bir yolculuğun devamı olduğunu hatırlattı. Maraşlı, projeyi yalnızca bir okuma alışkanlığı hareketi olarak tanımlamayarak, amaçlarının "vicdanlı, merhametli, insana ve doğaya saygılı nesiller" yetiştirmek olduğunu söyledi. Maraşlı ayrıca, çocukların dijital dünyanın etkisi altında büyüdüğüne dikkat çekti ve şiddet olgusuna karşı okumanın önemini şöyle özetledi: "Şiddet; anlayışın ve kelimelerin tükendiği yerde doğar. Okuyan insan kelimelerle düşünür, empati ile hisseder ve sorunlarını nezaketle çözmeye çalışır. Farklı kitaplarda farklı hayatları okuyan, anlayan bir çocuk; gerçek dünyada şiddete değil, vicdana sarılır."

Maraşlı, projenin "şiddetin karşısına empati ve vicdanın gücünü koyan" toplumsal bir iyileşme adımı olduğunu vurguladı. Önceki sezonlarda okullarda uygulanan günlük 20 dakikalık kitap okuma etkinlikleri, yazar buluşmaları, kitap hediyeleri ve kütüphane açılışlarının yeni sezonda da süreceği belirtildi.

Kaymakamlık mesajı ve katılımcı desteği:

Çeşme Kaymakamı Mehmet Maraşlı ise konuşmasında kitabın insanın dünyasını genişleten ve kişiye ilim ile irfan kazandıran bir arkadaş olduğunu söyledi. Teknolojinin sunduğu kolaylıkların yanında dijital bağımlılık, akran zorbalığı ve şiddet gibi risklerin ortaya çıktığını vurgulayan Kaymakam Maraşlı, "Çocuklarımızı sokağın, ekranın ve zararlı alışkanlıkların insafına bırakamayız. Hayatın Anlamı Kitap Projesi de tam bu noktada evlatlarımıza uzattığımız koruyucu ve şefkatli bir eldir" dedi.

Maraşlı, projenin empati yeteneğini geliştirmeyi, çocukları zararlı alışkanlıklara karşı güçlendirmeyi ve okuma kültürünü yaygınlaştırmayı amaçladığını belirterek, öğretmenlerin ve velilerin desteğinin önemine dikkat çekti ve projeye katkı sunanlara teşekkür etti. Törene Urla Kaymakamı Mustafa Gözlet ile ilçe protokolü, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, muhtarlar ve çok sayıda kitapsever katıldı.

Konuşmaların ardından önceki sezonlardan görüntülerin yer aldığı bir barkovizyon gösterimi yapıldı. Ardından protokol üyeleri, öğrenciler, öğretmenler ve kitapseverler birlikte kale içinde kitap okudu ve okuma etkinliği fotoğraflarla kayda geçti.

Program, sanatçı Seçilya Biçer ile gitarist Genco Atay ve perküsyon sanatçısı Devrim Dikkaya'nın eşlik ettiği "Çeşme Kale Konseri" ile son buldu. Etkinlik sonunda Kaymakam Mehmet Maraşlı ve Proje Koordinatörü Arzu Güleryüz Maraşlı, katkılarından dolayı sanatçılara Çeşme’nin simgelerinden olan sakız ağacı adına düzenlenen fidan sertifikalarını takdim etti.

Yeni sezonla birlikte proje, tarih, sanat, kültür ve doğayla iç içe etkinliklerle çocukları okumaya teşvik etmeye devam edecek; hedef ise kitapla güçlenen bir empati ve şefkat kültürü oluşturmak.

ÇEŞME KAYMAKAMI MEHMET MARAŞLI, PROJE KOORDİNATÖRÜ ARZU GÜLER MARAŞLI VE ETKİNLİĞE KATILANLAR BİR SÜRE KİTAP OKUDULAR