Operasyon ve yakalama:

Soruşturma kapsamında cinayeti gerçekleştirdiği tespit edilen Caner B., İzmir ve İstanbul emniyetinin ortak çalışmasıyla Çeşme açıklarında, Yunanistan'a tekneyle kaçmaya çalışırken yakalandı. Şüpheli, yakalandıktan sonra İstanbul'a getirildi ve emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Yakalanan şüphelinin üzerinde ve kaçış anında giydiği kıyafetlerin, cinayetin işlendiği gün giydiği kıyafetlerle neredeyse aynı olması ekiplerin dikkatini çekti. Hakkında 20'ye yakın suç kaydı olduğu öğrenildi.

Soruşturmanın seyrine ilişkin önemli bulgular:

Olay, 12 Kasım tarihinde Beyoğlu, Sütlüce Mahallesi Bekçi Sokak'ta meydana geldi. Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, Kuruçeşme saldırısıyla bağlantılı şüphelilerin cep telefonlarındaki görüntüleri incelerken, inceleme sırasında cinayeti fark etti ve belirlenen adrese operasyon düzenlendi.

Adresin içinde halıya sarılı halde, başından silahla vurulmuş bir erkek cesedi bulundu. Cesedin 30 yaşındaki Oğuzhan Kalkan'a ait olduğu belirlendi. Yapılan araştırmada, 3 şüphelinin cesedi halıya sarıp gömmek amacıyla evden çıkarmaya çalıştığı ancak başarılı olamadıkları tespit edildi.

Şüpheliler, örgüt bağlantıları ve delil incelemesi:

Gasp Büro Amirliği tarafından yürütülen çalışmalarda toplam 250 saatlik kamera kaydı izlendi. İncelemeler şüphelinin yeni nesil suç örgütü üyesi olduğunu ve daha önce bu kapsamda işlem gördüğünü ortaya koydu. Bu kapsamlı çalışma sonucu olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen 35 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı; bunlardan 16'sı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olayla ilgili soruşturmalar sürüyor; emniyet kaynakları tutuklu ve gözaltı sayısının artmasının beklendiğini belirtiyor.

Olayın arka planına ilişkin olarak, Kalkan'ın Gürcistan'dan İstanbul'a geldiği ve yasa dışı bahis çetesiyle yaşadığı 1 milyon dolar tutarındaki anlaşmazlığı çözmek için Beyoğlu'ndaki eve gittiği tespit edildi. Görüntülerde, evden çıkan şüpheli Caner B. (35)'nin başını hedef alacak şekilde ateş ettiği ve olay sonrası koşarak kaçtığı görüldü; şüphelinin yüzünü şapkasıyla gizlemeye çalıştığı anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Emniyet ekipleri, örgütün cinayetlere karışan şüphelileri yurt dışına kaçırma girişimlerine karşı da çalışmalarını sürdürüyor ve olayla bağlantılı soruşturmanın genişletilmesi bekleniyor.

Beyoğlu’nda halıya sarılı cesetle ilgili yeni gelişme: Tetikçi Yunanistan’a kaçarken Çeşme’de teknede yakalandı