Kırıkkale'de çorap atölyesinde yangın söndürüldü

Kırıkkale'de, Tepebaşı Mahallesi Kazım Karabekir Caddesi üzerinde bulunan bir çorap üretim atölyesinde yangın çıktı. Olayın duyulmasının ardından itfaiye ve polis ekiplerine haber verildi.

Müdahale ve kontrol:

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen ekipler hızlı bir şekilde müdahale etti. Görevli itfaiye ekipleri, yangını büyümeden kontrol altına alarak kısa sürede söndürdü.

Soruşturma ve inceleme:

Yangının çıkış nedeni hakkında yetkililer tarafından başlatılan inceleme sürüyor. Polis ve itfaiye ekipleri olay yerinde gerekli kontrolleri gerçekleştiriyor ve yangının nedenine ilişkin çalışmalar devam ediyor.

KIRIKKALE'DE BİR ÇORAP ÜRETİM ATÖLYESİNDE ÇIKAN YANGIN, İTFİAYE EKİPLERİNCE SÖNDÜRÜLDÜ