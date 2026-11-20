kaza anı ve yaralanma:

Kaza, Zonguldak'ın Kilimli ilçesi Üçyol-Kilimli kara yolunda meydana geldi. İddialara göre sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği 14 DN 587 plakalı otomobil, yol kenarında park halinde bulunan 67 SK 478 plakalı araca çarptı.

Çarpmanın etkisiyle park halindeki araç savrularak arkasında bulunan Necla Aydın (61) adlı kadına çarptı. Ağır yaralanan Aydın, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı ancak doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı.

şüphelinin yakalanması ve adli süreç:

Kazanın ardından olay yerinden kaçan sürücünün yakalanması için polis ekipleri çalışma başlattı. Ekipler gece saatlerinde kaçtığı öne sürülen sürücü H.G. isimli kişiyi bularak gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından şüpheli, Zonguldak Adliyesi'ne sevk edildi. Nöbetçi mahkemece çıkarılan H.G. hakkında tutuklama kararı verildi ve şüpheli cezaevine gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor; kazanın nedeni ve sorumluluk derecesi mahkeme süreciyle netlik kazanacak.

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