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Ceyhan'da düşen silahın ateş almasıyla 12 yaşındaki Melek hayatını kaybetti

Ceyhan'da bir evde bavuldan düşen ruhsatsız tabancanın ateş almasıyla yüzüne kurşun isabet eden 12 yaşındaki Melek Göçer yaşamını yitirdi.

GİRİŞ: 05 Kasım 2026 - 11:22

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Ceyhan'da düşen silahın ateş almasıyla 12 yaşındaki Melek hayatını kaybetti

Olayın gelişimi:

Adana'nın Ceyhan ilçesinde, Fatih Sultan Mahallesi'ndeki bir müstakil evde meydana gelen kazada 12 yaşındaki Melek Göçer ağır yaralandı. İddialara göre dolaptan indirilen bavul içindeki ruhsatsız tabanca yere düşerek ateş aldı ve çıkan kurşun küçük kızın yüzüne isabet etti.

Yakınları tarafından özel araçla Ceyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Melek, burada yapılan müdahalenin ardından durumunun şiddeti nedeniyle Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Soruşturma ve hastane süreci:

Hastanedeki müdahalelere rağmen Melek Göçer, sabaha karşı hayatını kaybetti. Küçük kızın cenazesi otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu Morgu'na gönderildi.

Olay yerinde yapılan incelemede polis ekipleri tarafından ruhsatsız olduğu belirlenen tabanca'ya el konuldu. Olay anında evde bulunan 2 kişi gözaltına alındı; emniyet birimleri olayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor.

ADANA ADLİ TIP KURUMU MORGU (ARŞİV)

ADANA ADLİ TIP KURUMU MORGU (ARŞİV)

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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