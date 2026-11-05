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şırnak ormanlarında sonbaharın renkleri dronla kaydedildi

Beytüşşebap'ın ormanlarında sonbahar renkleri dronla görüntülendi; meşe yaprakları sarardı, bal ormanları görsel şölen sunuyor, yükseklerde kar var.

GİRİŞ: 05 Kasım 2026 - 11:19

GÜNCELLEME: 05 Kasım 2026 - 11:23

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EDİTÖR: Aslı Han

şırnak ormanlarında sonbaharın renkleri dronla kaydedildi

Sonbaharın görsel şöleni: Beytüşşebap ormanları

Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesinde havaların soğumasıyla ormanlarda belirgin bir sonbahar tablosu ortaya çıktı. Meşe ağaçları yapraklarını sarıya çevirirken, alçak ve orta rakımlardaki ağaç sıraları izleyenlere görsel bir şölen sunuyor.

Havadan görüntülerin sunduğu ayrıntılar:

Ormanlık alanlar, dron ile havadan kaydedildi; çekimler, yaprakların dokusu ve renk geçişlerini net biçimde ortaya koydu. Özellikle gün ışığının alçaldığı saatlerde meşe yapraklarının tonları ve orman zemininin kontrastı dikkat çekiyor.

Rakım farkı manzarayı nasıl etkiliyor:

Yüksek rakımlı bölgelerde kışa hazırlık süreci erken başlıyor; bazı alanlarda kar etkili olurken, alçak bölgelerde ağaçlar sonbaharın son demlerini yaşıyor. Bal ormanları olarak bilinen kesimlerdeki renk şöleni, bölgenin zengin bitki örtüsünü ve mevsimsel geçişini vurguluyor.

Çekilen görüntüler, bölge turizmi ve doğa fotoğrafçılığı açısından da ilgi çekici kareler sunuyor; havadan elde edilen panoramalar, Şırnak’ın doğal çeşitliliğinin ve mevsimsel değişiminin görsel bir belgesini oluşturuyor.

ŞIRNAK’TA ORMANLARIN SON BAHAR GÜZELLİĞİ HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

ŞIRNAK’TA ORMANLARIN SON BAHAR GÜZELLİĞİ HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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