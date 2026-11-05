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Jandarma Çelebi'de kaçak kazıda çok sayıda ekipman ele geçirdi

Çelebi ilçesi Karaağıl köyünde jandarma devriyesi kaçak kazı tespit etti; sondaj makinesi, el dedektörü ve çok sayıda kazı malzemesi ele geçirildi.

GİRİŞ: 05 Kasım 2026 - 11:22

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Jandarma Çelebi'de kaçak kazıda çok sayıda ekipman ele geçirdi

Jandarma Çelebi'de kaçak kazıda çok sayıda ekipman ele geçirdi

Kırıkkale İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çelebi ilçesine bağlı Karaağıl köyünde gerçekleştirdikleri devriye sırasında kaçak kazı yapıldığı tespit etti. Olay, 2 Kasım tarihli devriye sırasında fark edildi ve alanda bulunan malzemeler güvence altına alındı.

bölgede yapılan aramada bulunan malzemeler:

Ekiplerin incelemesinde, H.A. (44)'ya ait olduğu belirtilen ve açıkta bırakılan sondaj makinesi, 3 sondaj borusu, el dedektörü, 3 kürek, kazma, balyoz, destek demir çubuğu, 2 varil ile 2 litre benzin ele geçirildi. Ayrıca alanda bir adet kimlik ve bir cep telefonu bulundu.

adli işlem başlatıldı:

Ele geçirilen malzemelerle ilgili olarak, Cumhuriyet savcısının talimatıyla adli tahkikat başlatıldı. Soruşturma kapsamında kazıya ilişkin detaylar ve sorumluluklar hakkında inceleme yürütülüyor.

KIRIKKALE&#039;NİN ÇELEBİ İLÇESİNDE JANDARMA EKİPLERİNCE KAÇAK KAZI YAPILDIĞI BELİRLENEN ALANDA SONDAJ...

KIRIKKALE'NİN ÇELEBİ İLÇESİNDE JANDARMA EKİPLERİNCE KAÇAK KAZI YAPILDIĞI BELİRLENEN ALANDA SONDAJ MAKİNESİ, EL DEDEKTÖRÜ VE ÇEŞİTLİ KAZI MALZEMELERİ ELE GEÇİRİLDİ

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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