Muğla 112’nin 11 yıllık performansı: çağrılar 15 milyona yaklaştı

Muğla 112'nin 11 yıllık bilançosu

2015 yılında 110 yangın ihbar, 112 acil sağlık, 122 AFAD ve Acil Durum, 155 polis, 156 jandarma, 158 sahil güvenlik ve 177 orman yangın ihbar hatlarının tek numara sistemiyle birleştirilmesinin ardından Muğla 112 Acil Çağrı Merkezi 11 yılda önemli bir işlem hacmine ulaştı. 10 Kasım 2026 tarihinde 11. kuruluş yıldönümünü kutlayacak merkezin açıkladığı verilere göre, görev süresi boyunca yaklaşık 15 milyon çağrıya cevap verildi.

Merkez tarafından bildirilen 2025 verilerinde ise yıl içinde toplam 1,4 milyon çağrının kayda geçtiği yer aldı. Yaklaşık 200 personel ile haftanın 7 günü, 24 saat hizmet veren çağrı merkezi, e-Call, Engelsiz 112, Hayat 112, SMS ve Web İhbar sistemleri gibi teknolojik kanallarla vatandaşlara erişimi genişletti ve hizmetini dört dilde sürdürdü.

Tek numara dönüşümünün etkileri:

Tek numara uygulaması, acil durumlara müdahade koordinasyonunu artırırken vatandaşların doğru birime hızlı erişmesini sağladı. 24 saat esasına göre çalışan merkez, gelen çağrıları hızlı sınıflandırıp ilgili birimlere yönlendiriyor; bu süreçte veri ve iletişim teknolojileri önemli rol oynuyor. 31 Ekim 2026 itibarıyla İçişleri Bakanlığı bünyesinde 112 Acil Çağrı ve Koordinasyon Genel Müdürlüğü kurulurken, Muğla İl 112 Acil Çağrı ve Koordinasyon Müdürlüğü de müstakil müdürlük yapısıyla hizmet vermeye devam ediyor.

Asılsız çağrılara karşı uyarı:

Yetkililer, asılsız ve gereksiz çağrıların gerçek acil durumlarda yardıma ihtiyaç duyan vatandaşlara ulaşmayı geciktirebileceğine dikkat çekti. Bu tür çağrıların önlenmesi için toplumun bilinçlenmesi gerektiği vurgulandı. Muğla 112 Acil Çağrı Merkezi temsilcileri, her çağrının önemine işaret ederek şu değerlendirmeyi paylaştı: Her saniye kıymetli, her çağrı önemli. 11 yıldır Muğla için buradayız. Her çağrıda, her an sizin için buradayız.

Merkezin sunduğu çoklu iletişim kanalları ve dil desteği, engelliler de dahil olmak üzere farklı ihtiyaç gruplarına ulaşmayı kolaylaştırıyor. Yetkililer vatandaşları gereksiz çağrılardan kaçınmaya davet ederek, acil numaraların etkin kullanımının hayat kurtarıcı olduğunu hatırlattı.

MUĞLA 112, KURULUŞUNUN 11’İNCİ YILINDA 15 MİLYON ÇAĞRIYA CEVAP VERDİ