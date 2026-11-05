Bayat girişinde lahana yüklü tır kontrolden çıkarak refüje çıktı

kaza anı:

Afyonkarahisar'ın Bayat ilçesi girişinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği bildirilen lahana yüklü tır kontrolden çıktı. Araç, trafik ışıklarına çarparak ışıkları devirdi ve refüje girdi. Çarpmanın etkisiyle tırın dorsesinde bulunan kilolarca lahana yola savruldu.

Olayda araç plakası 19 ACG 828 olarak kaydedildi; sürücünün ismi henüz öğrenilemedi.

müdahale ve trafik düzeni:

İhbar üzerine kısa sürede polis ve karayolları ekipleri olay yerine sevk edildi. Kazada ölü ya da yaralanan olmadığı belirtilirken, yola saçılan lahanalar nedeniyle karayolunun ilgili şeridinde trafik akışında geçici aksamalar yaşandı.

Ekiplerin lahanaları temizlemesi ve tırı bulunduğu yerden kaldırmasının ardından trafik akışı normale döndü. Yetkililer, bölgedeki sürücüleri temkinli olmaya ve trafik işaretlerine dikkat etmeye çağırdı.

AFYONKARAHİSAR’IN BAYAT İLÇESİ GİRİŞİNDE SÜRÜCÜSÜNÜN DİREKSİYON HAKİMİYETİNİ KAYBETTİĞİ LAHANA YÜKLÜ TIR TRAFİK IŞIKLARINI DEVRİP, REFÜJE ÇIKTI. KAZADA ŞANS ESERİ ÖLEN YA DA YARALANAN OLMAZKEN, TIRIN DORSESİNDE BULUNAN KİLOLARCA LAHANA YOLA SAÇILDI.