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Ceyhan'da öncü ve artçı araçlarda 2 kilo 95 gram metamfetamin ele geçirildi

Ceyhan'da narkotik ekiplerinin durdurduğu iki araçta, 10 paket halinde preslenmiş toplam 2 kilo 95 gram metamfetamin ele geçirildi, iki şüpheli gözaltında.

GİRİŞ: 20 Ekim 2026 - 15:02

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Ceyhan'da öncü ve artçı araçlarda 2 kilo 95 gram metamfetamin ele geçirildi

Ceyhan'da öncü ve artçı araçlarda 2 kilo 95 gram metamfetamin ele geçirildi

Adana'nın Ceyhan ilçesinde polis ekiplerinin düzenlediği operasyonda, iki ayrı araçta paketlenmiş uyuşturucu yakalandı. Olayla ilgili iki şüpheli gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

operasyonun ayrıntıları

Çalışma, Ceyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü koordinasyonunda yürütüldü. Operasyona Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ve İstihbarat Büro Amirliği ekipleri katıldı. Ekipler, öncü ve artçı araçlar olarak değerlendirilen iki aracı durdurarak detaylı arama yaptı.

ele geçirilen madde ve paketleme

Araçlarda yapılan aramalarda, 10 paket halinde preslenmiş toplam 2 kilo 95 gram metamfetamin ele geçirildi. Ele geçirilen miktar ve paketleme biçimi, olayın ticari ölçekli olabileceğine işaret ediyor.

şüphelilerin gözaltına alınması

Operasyon kapsamında iki şüpheli yakalanarak emniyete götürüldü. Şüpheliler hakkında adli işlemler başlatıldı ve konuyla ilgili soruşturma birimleri işlemleri sürdürüyor.

ADANA&#039;NIN CEYHAN İLÇESİNDE 2 ARAÇTA 2 KİLO 95 GRAM METAMFETAMİN ELE GEÇİRİLDİ

ADANA'NIN CEYHAN İLÇESİNDE 2 ARAÇTA 2 KİLO 95 GRAM METAMFETAMİN ELE GEÇİRİLDİ

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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