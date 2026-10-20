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Sonbahar limana iniyor: Marmaris Oktoberfest'26 ile marina canlanıyor

23-25 Ekim'de Marmaris Yat Limanı'nda yapılacak Oktoberfest'26, 37. Marmaris Uluslararası Yat Yarışlarıyla eş zamanlı konser, kortej ve tematik etkinlikler sunacak.

GİRİŞ: 20 Ekim 2026 - 15:52

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Sonbahar limana iniyor: Marmaris Oktoberfest'26 ile marina canlanıyor

Marmaris Oktoberfest'26 limanı renklerle dolduracak

Marmaris Oktoberfest'26, 23-25 Ekim tarihlerinde, 37. Marmaris Uluslararası Yat Yarışları ile eş zamanlı olarak gerçekleştirilecek. Marmaris Yat Limanı'nda bulunan işletmeler tarafından düzenlenen ve Marmaris Belediyesi'nin destek verdiği organizasyon, ikinci kez kente sonbahar hareketliliği kazandırmayı hedefliyor.

Festival programı ve konserler:

23 Ekim Cuma günü saat 17.00'de Netsel Marina'da açılış yapılacak; akşam saat 20.00'de Saxpinn konseriyle ilk gece tamamlanacak.

24 Ekim Cumartesi günü marinada DJ performansları yer alacak. Saat 17.00'de İtalyan grup Martucci Pop Ensemble Yat Limanı mendirek alanında sahne alacak; akşam saat 19.00'da Netsel Marina'da Murat Güçlü- Emre Seyhan konseri programlanmış durumda.

25 Ekim Pazar günü saat 13.00'te festival korteji düzenlenecek. Anatolia Meydanı'ndan başlayacak kortej renkli görüntüler oluşturacak; yürüyüşün ardından Felix Marina önünde Martucci Pop Ensemble bir konser daha verecek. Saat 15.00'te ise alternatif rock grubu Kesmeşeker mendirek alanında sahne alacak.

Marina ve yerel ekonomi için hedefler:

Organizasyon, Marmaris'in sosyal yaşamını canlandırmayı ve Yat Limanı bölgesine daha fazla ziyaretçi çekmeyi amaçlıyor. Festival süresince marinadaki işletmeler özel menüleri, tematik süslemeleri ve eğlenceli etkinlikleriyle Oktoberfest coşkusuna ortak olacak; Marmaris Yat Limanı ve Netsel Marina festival ruhuna uygun süslemelerle renklenecek.

Marmaris Oktoberfest'26, sezon sonrasında da kentin turizm hareketliliğini canlı tutarak yerel esnafa katkı sağlamayı ve Marmaris'in sosyal ile ekonomik yaşamına destek sunmayı hedefliyor.

MARMARİS’TE SONBAHAR COŞKUSU YAT LİMANINA TAŞINACAK

MARMARİS’TE SONBAHAR COŞKUSU YAT LİMANINA TAŞINACAK

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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