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Elazığ-Malatya karayolunda Hankendi'de çarpışma: iki kişi yaralandı

Elazığ-Malatya karayolu Hankendi mevkiinde hafif ticari araç ile pikabın çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı; ekipler olay yerinde müdahale ve inceleme yaptı.

GİRİŞ: 20 Ekim 2026 - 15:52

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Elazığ-Malatya karayolunda Hankendi'de çarpışma: iki kişi yaralandı

Elazığ-Malatya karayolunda araç çarpışması

Elazığ'da meydana gelen kazada hafif ticari araç ile pikabın çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı. Kaza, Elazığ-Malatya karayolu Hankendi mevkiinde gerçekleşti.

Olayda sürücüleri ve plakaları öğrenilemeyen hafif ticari araç ile pikabın çarpıştığı bildirildi. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye ekipler sevk edildi.

kaza ve ilk müdahale:

Çevredeki vatandaşların bildirimleri sonrası sağlık, polis ve jandarma ekipleri olay yerine intikal etti. Yaralılara olay yerinde ilk müdahaleler yapıldı ve ardından ambulanslarla kentteki hastanelere götürülerek tedaviye alındılar.

inceleme çalışmaları:

Gelen ekipler kaza yerinde inceleme yaptı. Yetkililer, kazanın oluş şekline ilişkin tespitler yaparken olayla ilgili işlemler sürdürüldü.

ELAZIĞ’DA HAFİF TİCARİ ARAÇLA PİKABIN ÇARPIŞMASI SONUCU MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA 2 KİŞİ...

ELAZIĞ’DA HAFİF TİCARİ ARAÇLA PİKABIN ÇARPIŞMASI SONUCU MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA 2 KİŞİ YARALANDI

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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