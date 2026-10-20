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Lizbon ve Porto'da çadırlar tahliye edildi: konut krizi sokakta yankı buldu

Lizbon ve Porto'da sabah saatlerinde çadır kampları tahliye edildi; alandan ayrılmayı reddeden 55 kişi gözaltına alındı, eylemler akşam yeniden planlanıyor.

GİRİŞ: 20 Ekim 2026 - 15:01

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Lizbon ve Porto'da çadırlar tahliye edildi: konut krizi sokakta yankı buldu

Operasyon ve gözaltılar:

Portekiz güvenlik güçleri, Lizbon ve Porto'da çadır kampı kuran göstericilere karşı bugün erken saatlerde eş zamanlı operasyon düzenledi. Yerel saatle 06.00 civarında başlayan müdahalede polis kampları tahliye edildi. Kamu Güvenliği Polisi Müfettişi Sergio Soares, alanları gönüllü olarak terk etmeyi reddeden 55 kişi'nin gözaltına alındığını ve olaylarda hafif yaralanan iki kişiye müdahale edildiğini bildirdi.

Protestonun kaynağı ve kamp sayıları:

Gösteriler, özellikle büyük şehirlerde artan kira ve konut fiyatlarına tepki olarak şekillendi. Rossio Meydanı'na cumartesi gününden itibaren yaklaşık 200 çadır kuran protestocular, Porto'da ise I. Dom Joao Meydanı'nda yaklaşık 10 gün süren eylemler gerçekleştirdi. Katılımcılar barınma maliyetlerindeki artışı ve hükümetin konut politikalarını eleştiriyor.

Belediye ve sözcü açıklamaları:

Protesto kampının sözcüsü Carla Valadao, polis operasyonunu "son derece saldırgan" olarak nitelendirerek eylemlerin saat 19.00'da yeniden başlayacağını açıkladı. Porto Belediye Başkanı Pedro Duarte ise gösterilerin barışçıl ve yasal kaldığı sürece konut sorunlarına ilişkin endişelerin dinlenmeye devam edeceğini belirtti.

Bu müdahale, Portekiz'deki derinleşen konut krizinin kent merkezlerinde yarattığı toplumsal gerilimi görünür kıldı. Tahliyeler ve gözaltıların ardından akşama planlanan yeniden toplanma çağrısı, konut politikaları ve kent içi yaşam maliyeti tartışmalarının kısa vadede gündemde kalacağının işareti olarak değerlendiriliyor.

LİZBON’DAKİ ROSSİO MEYDANINDAKİ ÇADIRLAR TAHLİYE EDİLDİ

LİZBON’DAKİ ROSSİO MEYDANINDAKİ ÇADIRLAR TAHLİYE EDİLDİ

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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