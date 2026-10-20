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Türk dünyasının ozanları Gaziantep'te kültür mirasını sahneledi

Gaziantep'te düzenlenen Aşıklar Bayramı'nda Türkiye ve Türk dünyasından ozanlar saz, türkü ve atışmalarla asırlık âşıklık geleneğini yaşattı.

GİRİŞ: 20 Ekim 2026 - 15:01

OKUMA: 3 dk

EDİTÖR: Ayşe Şen

Türk dünyasının ozanları Gaziantep'te kültür mirasını sahneledi

gaziantep'te aşıklar bayramı geleneksel ozanlık sanatını buluşturdu

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından organize edilen Aşıklar Bayramı, Anadolu'nun farklı yörelerinden ve Türk dünyasından gelen halk ozanlarını Gaziantep'te bir araya getirdi. Onat Kutlar Salonu'nda gerçekleşen etkinlik, sazların, türkülerin ve doğaçlama atışmaların öne çıktığı bir kültür şölenine dönüştü.

etkinliğin formatı ve sahne alan isimler:

Program, Gaziantep Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı Müdürü Öğretim Görevlisi Adil Çete koordinatörlüğünde düzenlendi. Sunuculuk ve moderatörlük görevini ise TRT Yurttan Sesler Koro Şefi Mustafa Acara üstlendi. Sahneye çıkan ozanlar arasında Osmaniye'den Âşık Abdullah Gizlice, Bursa'dan Aşık Turabi Temel Şahin, Adana'dan Aşık Eyyubi Eyüp Todil, Kayseri'den Aşık Halil Daylak, Kahramanmaraş'tan Aşık Gulfani ve Gaziantep'ten Aşık Ümit Canlıhan yer aldı.

Türk dünyasını temsilen ise Kırgızistan'dan Aşık Tumar Narakova, Kazakistan'dan Âşık Malika Adhamzarova ve Özbekistan ile Karakalpakistan'tan Aşık Artur Utegenov sahneye çıktı. Programda türkü dalı, atışma başlama dalı, Barak bozmak dalı ve kahramanlık türküleri seslendirildi; böylece farklı coğrafyaların sözlü kültür birikimi aynı sahnede buluştu.

gelenekten geleceğe vurgusu ve kültürel kayıt çalışmaları:

Programın açılış konuşmasını yapan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, âşıklık geleneğinin korunması ve yeni kuşaklara aktarılması gerektiğini vurguladı. Başkan Şahin, kültürel mirası metne dökmenin önemine dikkat çekerek, 'Kültür kimliktir. Bize ait kimliğimizi 12 bin yıllık tarihimizi geçmişten alıp geleceğe taşımamız lazım... İşte bunların hepsini kitaplaştırdık. Çünkü söz uçup yazı kalıyor.' ifadelerini kullandı.

Şahin, etkinliğin sadece korunma değil aynı zamanda geliştirilmesinin de hedeflendiğini belirterek Gaziantep'in Barak kültürünü merkeze alan uluslararası bir Aşıklar Bayramı düzenleme amacını paylaştı. Genç ozanların yetişmesine imkân sağlayacak buluşmaların geleneksel hâle getirilmesi gerektiğini söyleyen Şahin, bu çalışmaların yeni ustalar ve eserler ortaya çıkaracağına dikkat çekti.

GBB Kültür A.Ş. Genel Müdürü Prof. Dr. Halil İbrahim Yakar ise konuşmasında geçmişle geleceği buluşturan kültürel çalışmaların önemine değindi ve Başkan Şahin'in bahsettiği kitaplaştırma çalışmalarına dair bilgiler verdi. Yakar, sözlü geleneğin yazılı kaynaklarla kayıt altına alınmasının sürdürüleceğini söyledi.

gösteriler, atışmalar ve kapanış:

Konuşmaların ardından sahne alan ozanlar, saz ve sözleriyle halk edebiyatının zenginliğini sergiledi. Doğaçlama atışmalar, kahramanlık ezgileri ve yöresel türkülerin iç içe geçtiği gösteriler, izleyicilere hem tanıdık motifleri hem de farklı coğrafyaların ortak duygularını aynı anda sundu.

Program, Başkan Fatma Şahin'in katılımcılara hediye takdimi ve toplu fotoğraf çekimiyle son buldu. Etkinlik organizatörleri, bu buluşmanın ardından Barak kültürünü merkeze alan daha geniş kapsamlı ve uluslararası bir festival hedeflediklerini belirterek, benzer toplantıların sürekliliğini sağlamayı amaçladıklarını ifade ettiler.

GAZİANTEP BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TARAFINDAN DÜZENLENEN &quot;ÂŞIKLAR BAYRAMI&quot;, ANADOLU’NUN FARKLI...

GAZİANTEP BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TARAFINDAN DÜZENLENEN "ÂŞIKLAR BAYRAMI", ANADOLU’NUN FARKLI ŞEHİRLERİNDEN VE TÜRK DÜNYASINDAN GELEN HALK OZANLARINI GAZİANTEP’TE BULUŞTURDU. SAZLARIN, TÜRKÜLERİN VE GELENEKSEL ATIŞMALARIN DAMGA VURDUĞU ETKİNLİKTE, ASIRLIK ÂŞIKLIK GELENEĞİ İZLEYİCİLERE UNUTULMAZ BİR KÜLTÜR ŞÖLENİ YAŞATTI.

Ayşe Şen

Ayşe Şen

 Eğitim Editörü

ÖSYM ve MEB sınav duyuruları, tercih rehberleri ve akademi dünyasındaki gelişmeleri güncel olarak sunan eğitim editörü.

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