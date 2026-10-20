Dolar 49,5738 +0,03%
Euro 55,6699 +0,15%
Bist 11.615,86 +1,62%
Altın Gram 6.592,89 -0,57%
EUR/USD 1,1225 +0,07%
Brent Petrol 110,76 +1,10%
--°

Pütürge'nin genç mucitleri rektör akpolat'a projelerini tanıttı

Pütürge Robotik Kulübü öğrencileri, TEKNOFEST 2026'da Türkiye 4'üncüsü olma başarısını İnönü Üniversitesi desteğiyle Rektör Nusret Akpolat'a sundu ve teşekkür etti.

GİRİŞ: 20 Ekim 2026 - 15:04

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Taylan Polat

Pütürge'nin genç mucitleri rektör akpolat'a projelerini tanıttı

zirve ziyareti:

Pütürge Çok Programlı Lisesi Elektrik Bölümü öğrencilerinden oluşan Pütürge Robotik Kulübü üyeleri, TEKNOFEST 2026'da elde ettikleri başarıyı paylaşmak üzere Rektör Prof. Dr. Nusret Akpolat'ı ziyaret etti. Ziyarette Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Sağlam ile İlçe Milli Eğitim Müdürü Mithat Ölmez de bulundu. Öğrenciler Muhammed Sergen Demir, Harun Göktaş ve Fatih Mevlüt Aydın ile danışman öğretmen Rabia Okutan ziyaret sırasında projenin arka planını ve sahadaki deneyimlerini anlattı.

başarı hikayesi ve turnuva süreci:

Yaklaşık 5 bin takımın katıldığı yarışmada ekip, ilk 20 takım arasına girerek finale yükseldi ve final yarışmalarını Türkiye 4'üncüsü olarak tamamladı. Öğrenciler; özgün robot tasarımları, yerli imkânların kullanımı ve saha performansıyla dikkat çekti. Finalde elde edilen derece, takımın tasarım disiplini ve uygulama becerisinin doğrudan bir göstergesi olarak değerlendirildi.

altyapı desteği ve sunum:

Projelerin geliştirilmesinde İnönü Üniversitesi Millî Teknoloji Atölyesi'nin sunduğu çalışma ortamı, altyapı imkânları ve öğretim üyelerinin teknik desteği belirleyici oldu. Öğrenciler, ziyaret sırasında yanlarında getirdikleri yerli imkânlarla üretilmiş robotu Rektör Akpolat'a tanıtarak teknik özellikleri ve saha kullanımını anlattı ve üniversiteye teşekkürlerini iletti.

Rektör Akpolat ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Öğrencilerimizi ve danışman öğretmenlerini tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum. Gençlerimizin bilim ve teknoloji alanındaki çalışmalarını desteklemekten mutluluk duyuyoruz" dedi. Ziyaret, hem öğrencilerin motivasyonunu artırdı hem de yerel-okul ve üniversite iş birliğinin somut bir örneği olarak kayda geçti.

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ&#039;NİN DESTEKLEDİĞİ GENÇ MUCİTLER REKTÖR AKPOLAT İLE BULUŞTU

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ'NİN DESTEKLEDİĞİ GENÇ MUCİTLER REKTÖR AKPOLAT İLE BULUŞTU

Taylan Polat

Taylan Polat

 Teknoloji Editörü

Akıllı telefonlar, donanım incelemeleri, uzay araştırmaları ve savunma sanayii haberlerini yakından takip eden teknoloji editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Veri egemenliği için yeni dijital kaleler: yerli merkezler, 5G ve çocukların dij...
images

Balıkesir’de üniversiteli gençlerle Türkiye Yüzyılı gündemi
images

Akçakoca Demir Çelik İhtisas OSB’de altyapı adımları ve 2024 saha çalışmaları el...
images

Kütahya'dan COP31'e araç desteği: elektrikli otobüsler Antalya'ya gönderildi

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Didim’de makilikte bulunan 25 düzensiz göçmen sınır dışına gönderildi; üç şüpheli tutuklandı

Bingöl liselileri trafikte bilinçleniyor: 350 öğrenciye eğitim

Bodrum Yokuşbaşı'nda zemin kat yangını kontrol altına alındı

Söke'de hastane personelinin sağlığı ve iş güvenliği için yol haritası çizildi

TREND HABERLER

Bilime yatırım: L’Oréal Türkiye dört kadın araştırmacıya destek verdi

Sanmar’ın yatırımlarına 45 milyon euro: Akbank ve EBRD ortak finansmanı

Avrupa ortak duruşunu koruyor: Putin’e taviz yanlış sinyal, İran tehdidi de gündemde

nottingham'da sıcak karşılama: harry ve meghan ilk kez kamuoyunda

Manisa tiyatrosu 20. yılını 'duruş' temasıyla sahneye taşıyor

Batrakov'tan Galatasaray formasıyla Barcelona'ya ilk gol

Çorum FK, Burak Yılmaz yönetiminde Çaykur Rizespor sınavına yoğun hazırlanıyor

Aydın valisi Bozyurt Horasan kazılarında geçmişin izlerini inceledi