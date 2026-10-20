Pütürge'nin genç mucitleri rektör akpolat'a projelerini tanıttı

zirve ziyareti:

Pütürge Çok Programlı Lisesi Elektrik Bölümü öğrencilerinden oluşan Pütürge Robotik Kulübü üyeleri, TEKNOFEST 2026'da elde ettikleri başarıyı paylaşmak üzere Rektör Prof. Dr. Nusret Akpolat'ı ziyaret etti. Ziyarette Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Sağlam ile İlçe Milli Eğitim Müdürü Mithat Ölmez de bulundu. Öğrenciler Muhammed Sergen Demir, Harun Göktaş ve Fatih Mevlüt Aydın ile danışman öğretmen Rabia Okutan ziyaret sırasında projenin arka planını ve sahadaki deneyimlerini anlattı.

başarı hikayesi ve turnuva süreci:

Yaklaşık 5 bin takımın katıldığı yarışmada ekip, ilk 20 takım arasına girerek finale yükseldi ve final yarışmalarını Türkiye 4'üncüsü olarak tamamladı. Öğrenciler; özgün robot tasarımları, yerli imkânların kullanımı ve saha performansıyla dikkat çekti. Finalde elde edilen derece, takımın tasarım disiplini ve uygulama becerisinin doğrudan bir göstergesi olarak değerlendirildi.

altyapı desteği ve sunum:

Projelerin geliştirilmesinde İnönü Üniversitesi Millî Teknoloji Atölyesi'nin sunduğu çalışma ortamı, altyapı imkânları ve öğretim üyelerinin teknik desteği belirleyici oldu. Öğrenciler, ziyaret sırasında yanlarında getirdikleri yerli imkânlarla üretilmiş robotu Rektör Akpolat'a tanıtarak teknik özellikleri ve saha kullanımını anlattı ve üniversiteye teşekkürlerini iletti.

Rektör Akpolat ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Öğrencilerimizi ve danışman öğretmenlerini tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum. Gençlerimizin bilim ve teknoloji alanındaki çalışmalarını desteklemekten mutluluk duyuyoruz" dedi. Ziyaret, hem öğrencilerin motivasyonunu artırdı hem de yerel-okul ve üniversite iş birliğinin somut bir örneği olarak kayda geçti.

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ'NİN DESTEKLEDİĞİ GENÇ MUCİTLER REKTÖR AKPOLAT İLE BULUŞTU