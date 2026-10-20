Kataloglarla pazarlanan yumurta hücreleri: 42 şüpheli gözaltında

Operasyonun özeti:

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda yürütülen soruşturmada, İstanbul Emniyeti Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yasa dışı üreme hücresi ticaretine yönelik kapsamlı bir operasyon gerçekleştirildi. CİMER üzerinden yapılan ihbarı takiben başlatılan soruşturmada, bir şebekenin Türk vatandaşı kadınların yumurta hücrelerini yurt dışına para karşılığı sattığı tespit edildi. Operasyon kapsamında 14 ilde eş zamanlı çalışmalar yapıldı; dosyada haklarında adli işlem başlatılan 53 zanlıdan 42'si gözaltına alındı.

Katalog ve yazışmalarda tespit edilenler:

Soruşturma kapsamında ele geçirilen dijital verilerde, donör kadınların fotoğrafları ile birlikte göz, saç ve ten rengi, kan grubu gibi fiziksel ve biyolojik özelliklerin kataloglandığı Whatsapp yazışmaları bulundu. Bu kataloglarda, alıcılara doğacak çocuğun belirli özelliklere sahip olacağı yönünde ifadeler yer aldı ve fotoğrafların alıcılara sunulduğu belirlendi. Yazışmalarda ayrıca bu kriterler üzerinden bir fiyatlandırma yapıldığına dair notlar bulundu ve bazı şüphelilerin bu işlemlerden maddi kazanç elde ettiği ortaya kondu.

Şebeke yapısı ve yurtdışı temasları:

Soruşturma dosyasına göre örgütün lideri olduğu iddia edilen Hacer T.'nin dijital incelemelerinde oluşturulmuş kataloglar bulundu. SGK kayıtlarında altı yıl öncesine kadar "konfeksiyon işçisi" olarak görünen Hacer T.'nin, donör bulma, hazırlık süreçleri ve alıcıyla irtibat gibi işleri organize ettiği, başlangıçta bir tanıdığı aracılığıyla donörlük sistemiyle tanıştığı, zamanla şebeke kurduğu yönünde bulgular yer aldı. Şebekenin, Pendik'te özel bir hastanede çalışan kadın doğum uzmanı Soner S. adlı bir doktorun organizasyonu ile KKTC'deki üç ayrı hastaneyle doğrudan temas kurduğu ve ayrıca Türkiye'nin çeşitli illerindeki doktorlarla kayıt dışı muayenehaneler üzerinden hazırlık süreçlerini yürüttüğü kaydedildi.

Yurtdışında, Gürcistan (Batum), Arnavutluk ve KKTCteki kliniklerle ilişkiler bulunduğu, bazı kliniklerin renkli göz ve sarı saç gibi kriterlerin dışındaki vakaları kabul etmediğinin tespit edildiği belirtildi. KKTC'de kliniği bulunduğu iddia edilen Hayat İ. adlı doktor da soruşturma kapsamında gözaltına alındı. İlk tespitlere göre şebekenin söz konusu işlemlerden yaklaşık 2 milyon Avro civarında haksız kazanç sağladığı değerlendiriliyor.

Gözaltılar ve soruşturmanın seyri:

Operasyon kapsamında şu ana kadar 34ü donör kadın, 4 doktor ve 4 organizatör olmak üzere toplam 42 şüpheli gözaltına alındı. Zanlıların polis ifadeleri alınmaya devam ederken, hakkında yakalama kararı bulunan 11 firari şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor. Soruşturma çok yönlü olarak devam etmekte olup delillerin dijital incelemeleri detaylandırılıyor.

Operasyonun ortaya koydukları yalnızca suç şüphesini değil, aynı zamanda özel hayatın gizliliği, tıbbi etik ve üreme hizmetlerinin kayıt dışı ticaretine ilişkin ciddi güvenlik ve etik sorunları gündeme getiriyor. Savcılık ve emniyet kaynakları soruşturmanın ilerleyen aşamalarında elde edilen belgeler ışığında ek adli işlemler yapılacağını belirtiyor.

YUMURTALARINI PARA KARŞILIĞI SATAN DONÖR KADINLARIN KATALOGDAKİ YAZIŞMALARI DEŞİFRE OLDU.