Çiçekdağı'nda sokak satıcılığına darbe: 1 kişi tutuklandı

Çiçekdağı ilçesinde düzenlenen eş zamanlı operasyonda Kırşehir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Akçakent İlçe Emniyet Amirliği ekipleri tarafından iki şüpheli gözaltına alındı. Operasyon, bölgedeki uyuşturucu ticaretine yönelik yürütülen çalışmaların parçası olarak gerçekleştirildi.

operasyonun detayları:

Adreslerde yapılan aramalarda 1 kilo 350 gram uyuşturucu madde ile boyları 30-60 santimetre arasında değişen 2 kök bitki ve 750 gram tohum ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler M.D. ve M.Y. olarak kaydedildi.

yasal süreç ve soruşturma:

Emniyetteki işlemlerinin ardından şüpheliler adli makamlara sevk edildi; bu kişilerden M.D. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer şüpheli hakkında adli işlemlerin devam ettiği ve soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

KIRŞEHİR'İN ÇİÇEKDAĞI İLÇESİNDE DÜZENLENEN UYUŞTURUCU OPERASYONUNDA GÖZALTINA ALINAN 2 ŞÜPHELİDEN 1’İ TUTUKLANDI.