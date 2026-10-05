Sokak tartışması ölümle sonuçlandı: boşanma aşamasındaki kadın hayatını kaybetti

Olayın gelişimi:

Konya'nın Selçuklu ilçesi Yazır Mahallesi Tören Sokak'ta dün akşam saatlerinde meydana gelen olayda, İzzet E. (55) iddiaya göre boşanma aşamasındaki eşi Vennaz E. (50)'nin evine gitti. Eşi evde olmayınca sokaktan çıkan zanlı ile karşılaştığı eş arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın ardından zanlının tabancayla ateş ettiği ve ağır yaralanan Vennaz E.'nin olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldığı, burada yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği bildirildi. Olay yerinden kaçan şüpheli daha sonra polis tarafından yakalandı.

Olay yeri ve müdahale:

Olayın yaşandığı Tören Sokak'ta güvenlik önlemleri alındı, polis ekipleri delil toplama çalışması yürüttü. Yaralının hastaneye intikal ettirilmesinin ardından sağlık kuruluşundaki müdahale yeterli olmadı ve ölüm tespit edildi. Olayın hemen ardından bölgeye intikal eden emniyet birimleri, şüpheliyi kısa sürede yakaladı.

Soruşturma ve yargılama:

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen İzzet E., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor ve yetkililer delil toplama ile tanık ifadelerine dayanarak dosyayı hazırlıyor.

KONYA'DA BOŞANMA AŞAMASINDAKİ EŞİNİ ÖLDÜREN ZANLI ÇIKARILDIĞI MAHKEMECE TUTUKLANDI.