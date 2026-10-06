CHP'nin sorumluluğu: hak, hukuk ve halk için parti olma iddiası

Kılıçdaroğlu'nun grup toplantısında öne çıkanlar

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin Türkiye siyaseti içindeki yerine vurgu yaptığı TBMM grup toplantısında, hem uygulamalara hem de ülke gündemine ilişkin sert değerlendirmelerde bulundu. Kılıçdaroğlu, Cumhuriyet Halk Partisi'ni devlete yön veren, hak ve hukuku koruyan bir yapı olarak tanımladı ve partinin toplumsal görevlerine dikkat çekti.

Belediye başkanlarına yönelik işlemler:

Kılıçdaroğlu, CHP'li belediyelere yönelik gözaltı ve tutuklama uygulamalarını eleştirerek, hukuki süreçlerin belli ilkeler çerçevesinde yürütülmesi gerektiğini söyledi. Konuşmasında, "Sabahın beşinde bir belediye başkanının kapısı çalınmaz, kırılmaz ve içeri girilmez" diyerek uygulamaların insanlık dışı olduğunu belirtti. Ayrıca kapıyı açan bir kadının gece kıyafetinin medyaya servis edilmesini de şiddetle eleştirdi ve bu yöntemleri kabul etmediğini ifade etti.

Ekonomi, fon krizi ve bakan eleştirisi:

Kılıçdaroğlu, ekonomideki sıkıntılara dikkat çekerek "mutfakta yangın var" tespitini yineledi ve yangını söndürebilmek için iktidar değişikliğinin gerekli olduğunu savundu. Fon krizi hakkında değerlendirme yaparken, maliye yönetimine yönelik sert sözler sarf etti; Mehmet Şimşek'in görevini bırakıp istifa etmesi gerektiğini söyledi. Kılıçdaroğlu, Şimşek'in fon ve borsa ile ilgili iddiaları bildiğini, sermaye piyasalarıyla ilgili kaygıların ciddi olduğunu belirtti ve Finansal İstikrar Kurulu'nun bir ay sonra toplanmasına atıfta bulundu.

Konuşmasında ekonomik adalet vurgusu öne çıktı: "Kör kuruşun hesabını soracağız" ifadesiyle haksızlıklara karşı kararlı bir tutum sergileneceğini duyurdu ve bunun çalışan, emek veren vatandaşlar için yapılacağını vurguladı.

Sosyal mağduriyetler ve partinin rolü:

CHP lideri, partinin toplumun kimsesizlerinin kimsesi olduğunu belirterek, sağırlığı ve soğukluğu olan değil, sıcak diyalog kuran bir yaklaşımı benimsediklerini söyledi. Kılıçdaroğlu, evlere ve iş yerlerine temizlik için giden kadınların, staj mağdurlarının ve çıraklık sorunları yaşayanların hikayelerini dinlediğini aktardı. Bu mağduriyetleri TBMM'ye taşıyacaklarını, mağdurların sorunlarının giderilmesinin CHP'nin görevi olduğunu ifade etti.

CHP'nin kadınlar ve gençlerle ilişkisine de değinen Kılıçdaroğlu, partiyi "kadınların, gençlerin partisi" olarak tanımladı ve partinin toplumun geniş kesimlerini kucaklayan bir yapı olduğunu yineledi.

Siyasi ahlak çağrısı ve anayasa tartışması:

CHP lideri, TBMM açılış konuşmasında anayasa değişikliğine işaret eden Cumhurbaşkanı konuşmasına yanıt niteliğinde bir değerlendirme de yaptı. Öncelikle bir siyasi ahlak kanununa ihtiyaç olduğunu belirterek, siyasetin temizlenmesi gerektiğini, siyaset kirlenirse yolsuzlukla mücadele edilemeyeceğini kaydetti. Kılıçdaroğlu, partilerin ve siyasetçilerin etikten yana davranmasının önemini öne çıkardı ve siyasi ahlak kanunu teklifini hep birlikte çıkarma çağrısı yaptı.

Konuşmanın ana hatları, CHP'nin hem hukuk hem de toplumsal adalet vurgusunu merkezine aldığı, ekonomik krize karşı iktidar değişikliğini savunan bir duruş sergilediğini gösterdi. Kılıçdaroğlu, partisini "alnı ak olanların partisi" ve "boğazından aşağı haram lokma inmemiş olanların partisi" diye nitelendirerek, CHP'nin toplumu kucaklayan, onurlu ve güçlü bir çatı olduğunu bir kez daha dile getirdi.

Toplantıdaki ifadeler, partinin önceliklerini; yerel yönetimlere yönelik hukukî süreçlerin usulüne uygun yürütülmesi, ekonomik güvenliğin sağlanması, mağdur kesimlerin sorunlarının TBMM'ye taşınması ve siyasette etik kuralların yerleştirilmesi olarak özetliyor.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: "Cumhuriyet Halk Partisi Türkiye'nin temel taşıdır"