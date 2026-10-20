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Bingöl liselileri trafikte bilinçleniyor: 350 öğrenciye eğitim

Rabia Hatun Kız ve Bingöl Anadolu İmam Hatip liselerinde Bingöl İl Emniyet Müdürlüğü tarafından 350 öğrenciye trafik ve güvenli davranış eğitimi verildi.

GİRİŞ: 20 Ekim 2026 - 15:40

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Kaan Yavuz

Bingöl liselileri trafikte bilinçleniyor: 350 öğrenciye eğitim

eğitimin kapsamı:

Bingöl İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yürütülen eğitimler, Rabia Hatun Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi ve Bingöl Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencilerini kapsadı. Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü yetkilileri tarafından gerçekleştirilen etkinliklerde toplam 350 öğrenci bilgilendirildi.

Programda öğrencilere genel trafik kuralları, trafikte uyulması gereken davranışlar ve güvenlik önlemleri hakkında temel bilgiler aktarıldı. Eğitimde özellikle trafikte saygı, doğru araç-yaya etkileşimi ve kaza risklerini azaltmaya yönelik tutumlar üzerinde duruldu.

okullarda uygulanan yöntemler:

Eğitimler sırasında katılımcılara eğitici videolar izletildi ve görsel materyallerle trafik levhaları ile kuralların anlamları anlatıldı. Ayrıca kaza öncesi ve kaza sonrasında alınması gereken önlemler, ilk yapılması gerekenler ve yardım çağırma süreçleri detaylandırıldı.

Programın amacı, gençlerin trafikte daha bilinçli hareket etmesini sağlamak ve yayalar ile yolcuların trafikteki rollerine ilişkin farkındalığı artırmaktır. Emniyet yetkilileri, benzer eğitimlerin düzenli aralıklarla tekrarlanacağını belirtti.

BİNGÖL’DE 350 ÖĞRENCİYE TRAFİK EĞİTİMİ VERİLDİ

BİNGÖL’DE 350 ÖĞRENCİYE TRAFİK EĞİTİMİ VERİLDİ

Kaan Yavuz

Kaan Yavuz

 Dijital Eğitim Editörü

Öğrenci bursları, okul müfredat değişiklikleri ve dijital eğitim araçları üzerine odaklanan genç içerik editörü.

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