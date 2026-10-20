Dolar 49,5721 +0,02%
Euro 55,7434 +0,28%
Bist 11.710,31 +2,45%
Altın Gram 6.609,72 -0,31%
EUR/USD 1,1242 +0,22%
Brent Petrol 109,03 -0,47%
--°

Söke'de hastane personelinin sağlığı ve iş güvenliği için yol haritası çizildi

Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'nde düzenlenen toplantıda, personel sağlığı, iş güvenliği ve çalışma koşullarının iyileştirilmesi ele alındı.

GİRİŞ: 20 Ekim 2026 - 15:37

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Serkan Varol

Söke'de hastane personelinin sağlığı ve iş güvenliği için yol haritası çizildi

Toplantının amacı ve kapsamı:

Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'nde gerçekleştirilen toplantıda, çalışan sağlığının korunması ve iş sağlığı uygulamalarının değerlendirilmesi ana gündem maddesi oldu. Toplantıda sağlık çalışanlarının fiziksel ve psikososyal sağlığının korunmasına yönelik mevcut çalışmalar gözden geçirildi ve geliştirme alanları tespit edildi.

iş sağlığı ve güvenliği önlemleri:

Katılımcılar, iş güvenliği standartlarının uygulanması, risk değerlendirmelerinin düzenli hale getirilmesi ve kişisel koruyucu ekipman kullanımının yaygınlaştırılması gibi konuları ele aldı. Ayrıca, çalışma ortamlarının ergonomik düzenlemelerle iyileştirilmesi ve mesleki hastalıkların önlenmesine yönelik adımlar üzerinde duruldu.

hastane yönetiminin taahhüdü:

Hastane yönetimi, toplantı sonucunda çıkarılan değerlendirmelerin ışığında çalışan sağlığını ve güvenliğini önceleyen uygulamaların sürdürüleceğini belirtti. Yönetim, önerilerin takip edilmesi ve uygulama süreçlerinin izlenmesi konusunda kararlılık mesajı verdi ve gerekli koordinasyonun sağlanacağını vurguladı.

Toplantı, personelin sağlık ve güvenliğinin artırılmasına yönelik somut adımların planlanmasıyla sona erdi; bundan sonraki süreçlerde uygulama ve denetim aşamalarına öncelik verileceği ifade edildi.

SÖKE FEHİME FAİK KOCAGÖZ DEVLET HASTANESİ&#039;NDE DÜZENLENEN TOPLANTIDA, ÇALIŞAN SAĞLIĞININ KORUNMASI...

SÖKE FEHİME FAİK KOCAGÖZ DEVLET HASTANESİ'NDE DÜZENLENEN TOPLANTIDA, ÇALIŞAN SAĞLIĞININ KORUNMASI, İŞ GÜVENLİĞİ ÖNLEMLERİ VE ÇALIŞMA KOŞULLARININ İYİLEŞTİRİLMESİ KONULARI ELE ALINDI.

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Akademi ve sektör arasında köprü: havacılık yönetimi 360 yayımlandı
images

Marmaris meclisi 3 milyar 768 milyon liralık 2027 bütçesini onayladı
images

Muhtarlarla el ele: Nilüfer'in tarım ve ormanını koruma çağrısı
images

Muhtarlarla el ele: Kağıthane'nin hizmet rotası belirlendi

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Muş'ta ipe dizilen armutlarla kışa hazırlık

Alibey Barajı ve çevresinde Selman Alkan için yoğun arama

Bolu'da Kartalkaya Sapağı'nda çarpışma: motosiklet sürücüsü ve yolcusu yaralandı

Öğretmenevi müdür yardımcısının evinde ölümü otopsiye gönderildi

TREND HABERLER

Bilime yatırım: L’Oréal Türkiye dört kadın araştırmacıya destek verdi

Sanmar’ın yatırımlarına 45 milyon euro: Akbank ve EBRD ortak finansmanı

Avrupa ortak duruşunu koruyor: Putin’e taviz yanlış sinyal, İran tehdidi de gündemde

nottingham'da sıcak karşılama: harry ve meghan ilk kez kamuoyunda

Manisa tiyatrosu 20. yılını 'duruş' temasıyla sahneye taşıyor

Batrakov'tan Galatasaray formasıyla Barcelona'ya ilk gol

Çorum FK, Burak Yılmaz yönetiminde Çaykur Rizespor sınavına yoğun hazırlanıyor

Aydın valisi Bozyurt Horasan kazılarında geçmişin izlerini inceledi