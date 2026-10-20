Söke'de hastane personelinin sağlığı ve iş güvenliği için yol haritası çizildi

Toplantının amacı ve kapsamı:

Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'nde gerçekleştirilen toplantıda, çalışan sağlığının korunması ve iş sağlığı uygulamalarının değerlendirilmesi ana gündem maddesi oldu. Toplantıda sağlık çalışanlarının fiziksel ve psikososyal sağlığının korunmasına yönelik mevcut çalışmalar gözden geçirildi ve geliştirme alanları tespit edildi.

iş sağlığı ve güvenliği önlemleri:

Katılımcılar, iş güvenliği standartlarının uygulanması, risk değerlendirmelerinin düzenli hale getirilmesi ve kişisel koruyucu ekipman kullanımının yaygınlaştırılması gibi konuları ele aldı. Ayrıca, çalışma ortamlarının ergonomik düzenlemelerle iyileştirilmesi ve mesleki hastalıkların önlenmesine yönelik adımlar üzerinde duruldu.

hastane yönetiminin taahhüdü:

Hastane yönetimi, toplantı sonucunda çıkarılan değerlendirmelerin ışığında çalışan sağlığını ve güvenliğini önceleyen uygulamaların sürdürüleceğini belirtti. Yönetim, önerilerin takip edilmesi ve uygulama süreçlerinin izlenmesi konusunda kararlılık mesajı verdi ve gerekli koordinasyonun sağlanacağını vurguladı.

Toplantı, personelin sağlık ve güvenliğinin artırılmasına yönelik somut adımların planlanmasıyla sona erdi; bundan sonraki süreçlerde uygulama ve denetim aşamalarına öncelik verileceği ifade edildi.

SÖKE FEHİME FAİK KOCAGÖZ DEVLET HASTANESİ'NDE DÜZENLENEN TOPLANTIDA, ÇALIŞAN SAĞLIĞININ KORUNMASI, İŞ GÜVENLİĞİ ÖNLEMLERİ VE ÇALIŞMA KOŞULLARININ İYİLEŞTİRİLMESİ KONULARI ELE ALINDI.