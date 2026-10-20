Bodrum Yokuşbaşı'nda zemin kat yangını kontrol altına alındı

yangının çıktığı daire ve müdahale:

Muğla'nın Bodrum ilçesi Yokuşbaşı Mahallesi'nde bulunan 3 katlı betonarme binanın zemin katındaki dairede alevler yükseldi. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve gerekli ekipler sevk edildi. Ekipler, yangına yönelerek kısa sürede müdahale etti ve alevlerin binanın diğer kısımlarına sıçramasını engelledi.

söndürme ve soğutma çalışmaları:

İtfaiyenin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü; olay yerinde ayrıca soğutma çalışması yapıldı. Yetkililerden edinilen bilgiye göre yangında ölen ya da yaralanan olmadığı kaydedildi.

BODRUM’DA EV YANGINI PANİĞE NEDEN OLDU