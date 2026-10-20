Dolar 49,5722 +0,02%
Euro 55,7147 +0,23%
Bist 11.716,09 +2,50%
Altın Gram 6.597,46 -0,50%
EUR/USD 1,1235 +0,16%
Brent Petrol 109,13 -0,38%
--°

Bodrum Yokuşbaşı'nda zemin kat yangını kontrol altına alındı

Bodrum Yokuşbaşı Mahallesi'nde 3 katlı binanın zemin katında çıkan yangın itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü; yaralanma olmadı.

GİRİŞ: 20 Ekim 2026 - 15:38

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Burcu Kaya

Bodrum Yokuşbaşı'nda zemin kat yangını kontrol altına alındı

yangının çıktığı daire ve müdahale:

Muğla'nın Bodrum ilçesi Yokuşbaşı Mahallesi'nde bulunan 3 katlı betonarme binanın zemin katındaki dairede alevler yükseldi. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve gerekli ekipler sevk edildi. Ekipler, yangına yönelerek kısa sürede müdahale etti ve alevlerin binanın diğer kısımlarına sıçramasını engelledi.

söndürme ve soğutma çalışmaları:

İtfaiyenin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü; olay yerinde ayrıca soğutma çalışması yapıldı. Yetkililerden edinilen bilgiye göre yangında ölen ya da yaralanan olmadığı kaydedildi.

BODRUM’DA EV YANGINI PANİĞE NEDEN OLDU

BODRUM’DA EV YANGINI PANİĞE NEDEN OLDU

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Dronlu takip Avcılar'da uyuşturucu ağına operasyon getirdi
images

şemsiyeyle şefkat: yaralı genci yağmurdan koruyan polise ödül
images

Zonguldak'ta güvenlik gündemi: valinin başkanlığında asayiş toplantısı
images

Halat kopması çatıda kabusu getirdi: 3. kattan düşen yük asansöründe 3 kişi yara...

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Ertuğrul Sağlam gençlere: ahlak ve disiplin başarıyı getirir

Özel’den uyarı: yanlış tuğla ile örülen duvarın altında herkes kalır

şemsiyeyle şefkat: yaralı genci yağmurdan koruyan polise ödül

Mekke savunma ortaklık anlaşması komisyona ulaşmadı, değerlendirme partilerle yapılacak

TREND HABERLER

Bilime yatırım: L’Oréal Türkiye dört kadın araştırmacıya destek verdi

Sanmar’ın yatırımlarına 45 milyon euro: Akbank ve EBRD ortak finansmanı

Avrupa ortak duruşunu koruyor: Putin’e taviz yanlış sinyal, İran tehdidi de gündemde

nottingham'da sıcak karşılama: harry ve meghan ilk kez kamuoyunda

Manisa tiyatrosu 20. yılını 'duruş' temasıyla sahneye taşıyor

Batrakov'tan Galatasaray formasıyla Barcelona'ya ilk gol

Çorum FK, Burak Yılmaz yönetiminde Çaykur Rizespor sınavına yoğun hazırlanıyor

Aydın valisi Bozyurt Horasan kazılarında geçmişin izlerini inceledi