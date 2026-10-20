Menteşe'de ışık ihlali iddiası: avm çıkışında motokuryeyle çarpışma

kaza yeri ve iddia:

Kaza, Uğur Mumcu Bulvarı üzerindeki trafik ışıklarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kırmızı ışık ihlali yaptığı iddia edilen 34 KK 2140 plakalı otomobil, caddeye AVM tarafından çıkan motokuryeyle çarpıştı.

yaralıya müdahale ve soruşturma:

Çarpışmanın etkisiyle yaralanan motosiklet sürücüsüne sağlık ekipleri müdahale etti. Yapılan ilk müdahalenin ardından yaralı, tedavi için hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili olarak yetkililer tarafından soruşturma başlatıldı; olayla ilgili deliller ve tanık ifadeleri inceleniyor. Güvenlik kameralarına ve kaza yerindeki görgü tanıklarının anlatımlarına göre olayın oluş şekli açıklığa kavuşturulacak.

MUĞLA’NIN MENTEŞE İLÇESİNDE KIRMIZI IŞIK İHLALİ YAPAN OTOMOBİL, AVM TARAFINDAN CADDEYE ÇIKAN MOTOKURYE İLE ÇARPIŞTI\. KAZADA YARALANAN MOTOKURYE HASTANEYE KALDIRILDI\.