ÇİDEM'de toprak sağlığı eğitimiyle sürdürülebilir üretime destek

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi ve Seyitgazi Belediyesi iş birliğiyle Seyitgazi’de kurulan Çiftçi Destekleme ve Eğitim Merkezi (ÇİDEM), üreticilere yönelik eğitim programlarına devam ediyor. Son olarak düzenlenen Sürdürülebilir Tarım İçin Toprak Sağlığı Eğitimi ile Çifteler ilçesinden gelen üreticilere toprak koruma ve verimlilik artırma uygulamaları aktarıldı.

Eğitimin içeriği:

Eğitimi, Ziraat Mühendisi Hasan Çakıllı verdi. Program kapsamında toprak sağlığı ve verimliliği, organik madde yönetimi, toprak analizi, bilinçli gübreleme, bitki besin elementleri, doğru sulama teknikleri ve sürdürülebilir toprak yönetimi uygulamaları ele alındı. Katılımcılara teorik bilginin yanı sıra uygulamada dikkat edilecek noktalar ve ölçüm yöntemleri de açıklandı.

Üreticilerle etkileşim ve uygulama desteği:

Eğitim sırasında üreticilerin saha deneyimlerinden kaynaklanan sorunlar değerlendirildi ve sorular yanıtlandı; karşılıklı bilgi alışverişine önem verildi. Toprak kaynaklarının korunması ve tarımsal verimliliğin artırılmasına yönelik öneriler paylaşılırken, bilinçli gübreleme ve mikro besin kullanımı gibi uygulamaların önemi vurgulandı.

Seyitgazi Belediye Başkanı Uğur Tepe eğitime ilişkin değerlendirmesinde, toprağın korunmasının ve sürdürülebilir uygulamaların yaygınlaştırılmasının öncelikleri olduğunu belirterek, eğitime katkı sunanlara ve katılan üreticilere teşekkür etti.

Eğitim sonunda, bitki beslemede mikro besin elementlerinin önemini pekiştirmek amacıyla üreticilere mikro bitki besin maddeleri karışımı dağıtıldı. Bu uygulama, bilinçli gübrelemenin saha düzeyinde benimsenmesine yardımcı olmayı hedefliyor.

ÇİDEM’in açılmasıyla başlayan eğitim faaliyetleri, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, Seyitgazi Belediyesi ve TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası Eskişehir Şubesi iş birliğinde sürecek şekilde planlanıyor ve üreticilere doğrudan teknik destek sağlamayı amaçlıyor.

"SÜRDÜRÜLEBİLİR TARIM İÇİN TOPRAK SAĞLIĞI EĞİTİMİ"NDE ÇİFTELERLİ ÜRETİCİLERE TOPRAĞIN KORUNMASI, VERİMLİLİĞİN ARTIRILMASI VE BİLİNÇLİ TARIM UYGULAMALARI KONUSUNDA ÖNEMLİ BİLGİLER AKTARILDI.