Terakki Mahallesi'nde dubalarla park düzeni sağlandı

Zonguldak kent merkezindeki Terakki Mahallesi Mimar Yılmaz Yaşkan Sokak'ta uzun süredir sürücüleri zorlayan hatalı park uygulaması, yapılan fiziki düzenlemeyle giderildi. Rampada yol kenarına bırakılan araçlar nedeniyle trafik sık sık tek şeritten sağlanıyordu.

Sorunun kaynağı:

Sokakta yer alan "Park Yapılmaz" tabelasına rağmen araçların yol kenarına bırakılması, karşı yönden gelen sürücülerle sık karşılaşmalara yol açıyordu. Özellikle rampada bir araç geri manevra yapmak zorunda kalarak diğerine yol veriyordu; bu durum trafik akışını yavaşlatıyor ve güvenliği zayıflatıyordu.

Uygulama ve sonuçları:

Mahalle sakinlerinin şikâyetleri üzerine harekete geçen Terakki Mahallesi Muhtarı Ferit Aslantürk, Zonguldak Belediyesi ile yürüttüğü görüşmeler sonucunda sokağa plastik dubalar yerleştirilmesini sağladı. Yapılan düzenlemeyle yol kenarına park edilmesinin önüne geçildi ve rampa üzerindeki trafik akışı rahatladı.

Yeni düzenleme sayesinde aşağı inen ve yukarı çıkan sürücüler artık daha güvenli ve düzenli bir şekilde geçiş yapabiliyor. Muhtarın girişimi ve belediye ekiplerinin müdahalesi, mahalle gündeminde öncelikli sorunlardan birini çözüme kavuşturdu.

ZONGULDAK'TA HATALI PARKLAR NEDENİYLE ARAÇ TRAFİĞİNİN TEK ŞERİTTEN SAĞLANDIĞI MİMAR YILMAZ YAŞKAN SOKAK'A, TERAKKİ MAHALLESİ MUHTARI FERİT ASLANTÜRK'ÜN GİRİŞİMLERİ SONUCU DUBA YERLEŞTİRİLDİ. YAPILAN DÜZENLEMEYLE ARAÇLARIN YOL KENARINA PARK ETMESİNİN ÖNÜNE GEÇİLDİ.