Bayburt'ta kuvvetli yağış bekleniyor

Bayburt genelinde, yarın sabah saatlerinden itibaren yerel olmak üzere kuvvetli yağış etkili olacak. Meteoroloji raporuna göre yağışların Cumartesi akşamı başlayan soğuma ile birlikte karla karışık yağmura ve yüksek kesimlerde kara dönüşmesi öngörülüyor.

uyarıya ilişkin zaman aralığı:

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, yağışların 21 Kasım Cumartesi saat 09.00’dan 22 Kasım Pazar saat 09.00’a kadar sürmesinin beklendiği belirtildi.

beklenen etkiler ve dikkat edilmesi gerekenler:

Açıklamada, Cumartesi akşam saatlerinden sonra sıcaklıkların düşmesine bağlı olarak karla karışık yağmur ve yükseklerde kar şeklinde görülecek kuvvetli yağışların sel, su baskını, kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara yol açabileceğine dikkat çekildi. Yetkililer, bu olası etkiler karşısında dikkatli ve tedbirli olunması gerektiğini vurguladı.

BAYBURT’TA YARIN KUVVETLİ YAĞIŞ BEKLENİYOR