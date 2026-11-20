COP31'de erişilebilirlik yaklaşımı

Antalya'da düzenlenen COP31 İklim Zirvesi, erişilebilirlik çalışmalarıyla dikkat çekiyor. Zirvenin Mavi ve Yeşil Bölgelerinin toplam 1 milyon 100 bin metrekarelik alanı, engelli katılımcıların rahatça dolaşabilmesi ve etkinliklere eşit koşullarda katılabilmesi amacıyla baştan sona engelsiz biçimde planlandı. Erişilebilirlik ekibi toplam 114 kişiden oluşuyor; bunun 102'si gönüllü olarak görev yapıyor ve Birleşmiş Milletler akreditasyon sistemine kayıtlı 521 engelli delegenin ihtiyaçları karşılanıyor.

uygulanan erişilebilirlik önlemleri:

Alan düzenlemesinde erişilebilirlik çok yönlü ele alındı. Tekerlekli sandalye desteği kapsamında 16 akülü ve 77 tekerlekli sandalye bulunduruldu, görme engelliler için kılavuz iz yolları ve kabartmalı alfabe uygulandı. Yönlendirmeler Braille işaretlemeler, kabartmalı haritalar ve görsel-işitsel yönlendirmelerle desteklenirken, mobil uygulama entegrasyonuyla da katılımcıların alan içinde yön bulması kolaylaştırıldı.

Ayrıca duyusal hassasiyeti olan katılımcılar için 7 sessiz oda (Quiet Room) hazırlandı. İşitme engellilere destek vermek üzere Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından görevlendirilen 30 işaret dili tercümanı görev yapıyor; zirvede 31 salonda işaret dili hizmeti sağlandı. Dışarıdan engeli fark edilmeyen katılımcılar için ise ayçiçeği motifli yaka kartları uygulaması hayata geçirildi.

katılımcı deneyimleri ve organizasyonun değerlendirmesi:

COP31 Erişilebilirlik Sorumlusu Mustafa Ertok, projenin temel ilkesinin "kimseyi geride bırakmama" olduğunu vurguladı ve organizasyonun ulaşımdan konaklamaya kadar tüm düzenlemeleri engelli katılımcıların gereksinimlerine göre şekillendirdiğini söyledi. Ertok, "Bu alanda 521 kayıtlı delege engelli olarak bize başvuruda bulundu. Şu ana kadar 521 katılımcının hepsinin hem ulaşımda hem de alan içinde ihtiyaçlarını giderdik" ifadelerini kullandı ve erişilebilirliğin "tercih değil, bir insan hakkı" olarak değerlendirildiğini belirtti.

Ertok ayrıca verilen hizmetlerin sayısal örneklerini paylaştı: zirve süresince 748 kez tekerlekli sandalye desteği sağlanmış, görme engelli katılımcılar sesli yönlendirme ve refakat eşliğinde gezdirilmiş, yönlendirme sistemleriyle birlikte alan içi hareketlilik desteklenmiştir.

Erişilebilirlik görevlisi Nisa Simge Özcan, bazı engellerin dışarıdan görünür olmayabileceğine dikkat çekti: "Mesela otizm veya nörodiverjans gibi durumlar olabiliyor. Bu gibi durumlarda dışarıdan çok fazla uyaran alındığı zaman... kişilerin zihinleri fazla yoruluyor." Özcan, sessiz odaların bu tür durumlar için etkin bir çözüm sunduğunu aktardı.

geri bildirimler: uluslararası ve yerel katılımcılar

Avrupa Parlamentosu'ndan katılan bedensel engelli İtalyan milletvekili Michele Picaro, Türkiye ve ekiplerine teşekkür etti: "Bana sundukları bu harika hizmet için kendilerine teşekkür etmek isterim. Çok, çok, çok teşekkürler. Hizmet kalitesi yüzde 100'dü." Benzer şekilde Engelsiz Dünya Federasyonu Başkan Yardımcısı Bircan Çalpan, görme engelli eşiyle katıldığı zirvede alanın büyüklüğünün ve gösterilen emeğin kendilerini etkilediğini söyledi ve mor yelekli gönüllülerin katılımcılara sunduğu desteği övdü.

Bedensel engelli katılımcı Destan Yücel ise mor yeleklilerin varlığının ve alan düzenlemelerinin günlük yaşamı kolaylaştırdığını vurguladı: "Erişilebilirlik açısından da ortamın rahat hareket etmemize elverişli oluşu, sarı çizgilerin döşenmesi, görme engelliler için kabartmalı alfabenin olması rahatça yürüyebilmemiz açısından bizi çok mutlu ediyor."

Organizasyon, erişilebilirlik çalışmalarını hem fiziki düzenlemeler hem de insan gücüyle destekleyerek COP31 katılımını daha kapsayıcı hâle getirmeyi başardı. Sunulan uygulamalar ve alınan geri bildirimler, zirvenin 196 katılımcı ülke için erişilebilirlik açısından örnek teşkil ettiğini gösteriyor.

102’Sİ GÖNÜLLÜ 114 KİŞİLİK ERİŞİLEBİLİRLİK EKİBİ, BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (BM) AKREDİTASYON SİSTEMİNE KAYITLI 521 ENGELLİ DELEGEYE HİZMET VERİYOR.