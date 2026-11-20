Kahramanmaraş'ta yeni çocuk temsili kuruluyor

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü dolayısıyla kente yönelik katılımcılığı artırmak üzere Çocuk Meclisi'ni hayata geçirdi. Belediye başkanı Fırat Görgel öncülüğünde kurulan meclis, şehir yönetimine çocukların doğrudan katılımını sağlamak amacıyla tasarlandı.

üye yapısı ve temsil esasları:

Meclis, 9-14 yaş aralığındaki çocuklardan seçilen 70 asil ve 70 yedek olmak üzere toplam 140 üyeden oluşuyor. Kuruluşta, şehrin demografik yapısı dikkate alındı; Kahramanmaraş'ta nüfusun yaklaşık yüzde 30'unu çocukların oluşturması, temsil dağılımının belirlenmesinde etkili oldu.

Meclisin kompozisyonunda 11 ilçenin çocuk nüfusu esas alındı. Buna göre 58 asil üye, ilçelerin çocuk nüfusuna orantılı dağılımla belirlendi; kalan 12 asil üye ise engelli, öksüz ve yetim, yabancı uyruklu ve korunma ihtiyacı olan çocukların temsili için kontenjan olarak ayrıldı.

çalışma takvimi ve koordinasyon:

Çocuk Meclisi, faaliyetlerini Kadın ve Aile Şube Müdürlüğü koordinatörlüğünde sürdürecek. Meclisin açılışı 23 Nisan 2027 tarihinde gerçekleştirilecek ve çalışma takvimine göre yılda iki kez, 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda olağan toplantılar düzenlenecek.

Bu yapı, çocukların şehir yönetiminde söz hakkı edinmesini hedefleyerek, temsilde çeşitlilik ve ihtiyaç gözetimini ön plana çıkarıyor.

KAHRAMANMARAŞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TARAFINDAN 20 KASIM DÜNYA ÇOCUK HAKLARI GÜNÜ DOLAYISIYLA 9-14 YAŞ ARALIĞINDAKİ 70 ASİL VE 70 YEDEK OLMAK ÜZERE TOPLAM 140 ÜYEDEN OLUŞAN ÇOCUK MECLİSİ KURULDU.