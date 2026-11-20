Samsun'un COP31 katılımı

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, Türkiye ev sahipliğinde Antalya'da düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı COP31 sırasında kentin sürdürülebilirlik ve çevre alanındaki uygulamalarını uluslararası kamuoyuna taşıdıklarını açıkladı. Toplantı boyunca Samsun'un temiz enerji, döngüsel ekonomi, sürdürülebilir tarım ve su yönetimi alanlarındaki yaklaşımları paylaşıldı.

Tanıtılan projeler ve odak noktaları:

Zirvede Samsun Büyükşehir Belediyesi altı projesini ön plana çıkardı: Samsun Güneş Enerji Santrali, Agrivoltaik Tarım Projesi, Arıtma Çamurundan Karbon Üretimi, Mobil Atıksu Arıtma Ünitesi, İstiklal(Çiftlik) Caddesi Sıfır Atık Dönüşüm Projesi ve PLC Tabanlı Mikrodozajlama ve Akıllı İlaçlama Sistemi. Belediye ayrıca, COP31 ulaşım organizasyonuna destek vererek 30 çevre dostu otobüs ile hizmet sundu.

Temaslar, hedefler ve beklentiler:

Başkan Doğan, toplantının ardından yaptığı değerlendirmede "Temiz enerji, döngüsel ekonomi, sürdürülebilir tarım ve su yönetimi başta olmak üzere farklı alanlarda hayata geçirdiğimiz, ulusal ve uluslararası ölçekte örnek teşkil edebilecek projelerimizi dünyayla paylaştık" ifadelerini kullandı. Doğan, COP31'de Samsun'un deneyimlerinin paylaşılmasının yanı sıra uluslararası bilgi, teknoloji ve finansman bağlantıları kurulmasının hedeflendiğini belirtti.

Kendi ifadesiyle Samsun, atıkların enerjiye dönüştürülmesi vizyonunu Katı Atık Yakma ve Enerji Geri Kazanım Tesisi projesiyle anlattı; Güneş Enerjisi Santrali'nin sağladığı tasarruf ve azalttığı karbondioksit salınımı aktarıldı. Agrivoltaik uygulamasının hem enerji hem tarımsal üretim sunduğu, çamurdan biyokömür ve enerji üretimi projesinin ise atık yönetimine yenilik getirdiği vurgulandı.

Belediyenin standı, kısa sürede bilgi paylaşımı ve iş birliği noktasına dönüştü; paneller, söyleşiler ve ulusal ile uluslararası uzmanlarla görüşmeler gerçekleştirildi. Doğan, "Bizim COP31'de bulunmamızın iki temel amacı vardı. Samsun'un geliştirdiği çözümleri dünyaya tanıtmak ve dünyanın bilgi birikimini, yenilikçi uygulamalarını ve finansman fırsatlarını Samsun'a taşımak" dedi.

Samsun'un katılımı, yerel ölçekte geliştirilen uygulamaların uluslararası platformlarda tanıtılmasının yanı sıra yeni ortaklık ve proje fırsatlarına kapı açtı. Belediye yetkilileri, edinilen temaslar ve geri bildirimler doğrultusunda iş birliklerini genişletmeyi planlıyor.

SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI HALİT DOĞAN, “COP31’DE YERELDEN GELİŞTİRDİĞİMİZ ÇÖZÜMLERLE YER ALDIK. TEMİZ ENERJİDEN DÖNGÜSEL EKONOMİYE, SÜRDÜRÜLEBİLİR TARIMDAN SU YÖNETİMİNE KADAR FARKLI ALANLARDA GELİŞTİRDİĞİMİZ, ULUSAL VE ULUSLARARASI ÖLÇEKTE ROL MODEL OLABİLECEK PROJELERİMİZİ TANITTIK” DEDİ.