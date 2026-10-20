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Pezeşkiyan: ABD yaptırımları kalkmadan müzakere olmaz

Tahran'da bir araya gelen Mesud Pezeşkiyan ve Mareşal Asım Münir, bölgesel gerilimi ve İran-ABD müzakerelerini görüştü; Pezeşkiyan yaptırımların kaldırılmasını şart koştu.

GİRİŞ: 20 Ekim 2026 - 21:58

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EDİTÖR: Caner Şahin

Pezeşkiyan: ABD yaptırımları kalkmadan müzakere olmaz

Pezeşkiyan-munir görüşmesi: ana hatlar

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, başkent Tahran'da Pakistan Genelkurmay Başkanı Mareşal Asım Münir ile bir araya geldi. Görüşmede İran-ABD müzakere süreci, bölgesel gelişmeler ve gerilimin azaltılmasına yönelik diplomatik girişimler ele alındı. Pezeşkiyan, Pakistan hükümetine ve Münir'e ara buluculuk çabaları ve gerilimi düşürme yönündeki destekleri için teşekkür etti.

pezeşkiyan'ın talepleri ve değerlendirmeleri:

Pezeşkiyan, ABD ile süren müzakereler bağlamında İran'ın hem masada hem de nükleer denetimlerde uluslararası hukuk çerçevesinde iyi niyet gösterdiğini vurguladı ve Biz diyaloğa hazırdık ve hala hazırız. dedi. Ancak bu iradenin gerçek müzakere koşullarıyla örtüşmesi için ABD'nin önce yaptırımları ve tehditleri kaldırması gerektiğini belirtti.

Görüşmede ayrıca ABD'nin daha önce İran'a yönelik saldırılar düzenlediğine dikkat çekildi; Pezeşkiyan, ülkenin dini liderinin, bazı bilim insanlarının ve masum öğrencilerin hukuki gerekçe olmaksızın öldürüldüğünü ifade etti. Bölgedeki gerilimlerin artmasından Hürmüz Boğazı'nda yaşanan aksamalara kadar pek çok sorunun kaynağı olarak ABD'nin savaş yanlısı tutumunu işaret etti ve ABD önce tehdit ve yaptırımları kaldırmalı değerlendirmesini paylaştı.

pakistan'ın arabuluculuk rolü ve müzakere vurgusu:

Münir, gerilimin azaltılmasına yönelik diplomatik girişimler hakkında bilgi verdi ve bölgedeki olası yeniden savaş riskinden duyduğu endişeyi dile getirdi. Pakistan'ın sorunların diplomasi yoluyla çözülmesine destek verme niyetini tekrarlayan Münir, İslamabad Mutabakatı'nın hayata geçirilememesinden duyduğu üzüntüyü belirtti.

Münir ayrıca müzakerenin zayıflık veya teslimiyet anlamına gelmediğini vurguladı; İran halkının onurunu ve kararlılığını hatırlatarak müzakerelerin savaş dışı çözüm arayışları için bir fırsat olduğunu söyledi. Taraflar, geniş çaplı bir çatışmanın kimsenin çıkarına olmayacağı konusunda hemfikir kaldı.

Pezeşkiyan görüşmede, halkın bugün ABD'ye güvenmediğini ve medyada yürütülen propaganda nedeniyle halkın yeniden saldırı endişesi taşıdığını ifade etti. Pezeşkiyan müzakerenin teslim olmak anlamına gelmediğini, ama gerçek ve samimi görüşmeler için yaptırımların kaldırılmasının zorunlu olduğunu yineledi. Görüşme, iki ülkenin diplomatik kanalları kullanarak gerilimi azaltma ve bölgesel istikrarı koruma taahhüdünü teyit etmesiyle sona erdi.

İRAN CUMHURBAŞKANI MESUD PEZEŞKİYAN, BAŞKENT TAHRAN&#039;DA PAKİSTAN GENELKURMAY BAŞKANI MAREŞAL ASIM...

İRAN CUMHURBAŞKANI MESUD PEZEŞKİYAN, BAŞKENT TAHRAN'DA PAKİSTAN GENELKURMAY BAŞKANI MAREŞAL ASIM MUNİR İLE BİR ARAYA GELDİ. GÖRÜŞMEDE, İRAN İLE ABD ARASINDAKİ MÜZAKERE SÜRECİ, BÖLGESEL GELİŞMELER VE GERİLİMİN AZALTILMASINA YÖNELİK DİPLOMATİK GİRİŞİMLER ELE ALINDI.

Caner Şahin

Caner Şahin

 Siyaset & Politika Editörü

Siyaset bilimi altyapısına sahip. Seçim analizleri, parti açıklamaları ve kulis haberlerini hazırlıyor.

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