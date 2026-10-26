Çiftçiler için sertifikalı tohum desteği başladı: belgeler ve son başvuru tarihi açıklandı

2027 üretim yılı sertifikalı tohum kullanım desteği başvuruları başladı

2027 üretim yılı için sertifikalı tohum kullanım desteği başvuruları alınmaya başlandı. Destekten yararlanmak isteyen üreticilerin başvurularını zamanında ve eksiksiz yapmaları önem taşıyor.

başvuru için gerekli belgeler:

Başvuruda teslim edilmesi gereken temel evraklar şunlardır: dilekçe, sertifikalı tohum kullanımına ilişkin faturalar ve tohum sertifikasının fotokopisi. Belgelerin okunaklı ve eksiksiz olması, başvuru işlemlerinin sorunsuz yürütülmesini sağlar.

başvuru yeri ve son tarih:

Başvuruların muhatabı, üreticilerin bağlı bulunduğu İl-İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne yapılacaktır. Belgelerin müdürlüğe ulaşması gereken son tarih 31 Ağustos 2027 olarak belirlendi.

Üreticiler destekten yararlanabilmek için gerekli belgeleri belirtilen tarihe kadar müdürlüğe teslim etmelidir. Sürenin aşılması halinde başvuruların değerlendirme dışı kalma riski bulunmaktadır.

Başvuru sürecinde tereddüt yaşayan üreticiler, başvurudan önce ilgili müdürlükle irtibata geçerek evrak listesini teyit edebilir ve uygulama süreçine ilişkin bilgi alabilirler.

SERTİFİKALI TOHUM DESTEĞİ BAŞVURULARI BAŞLADI