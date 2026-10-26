Efeler'de taşımalı eğitim servislerinde rutin güvenlik denetimi

denetimin kapsamı:

Efeler İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü koordinasyonunda gerçekleştirilen denetimler, taşımalı eğitim kapsamında hizmet veren okul servis araçlarının mevzuata uygunluğu, güvenlik donanımları ve öğrenci taşıma kurallarına uyumu üzerine odaklandı. Denetimlere jandarma trafik ekipleri ve Aydın Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri katıldı.

incelemelerde öne çıkan noktalar:

Kontroller sırasında servis araçlarının ruhsat, sigorta ve teknik donanımları ile emniyet kemeri, acil çıkış ve yangın söndürücü gibi güvenlik ekipmanlarının eksiksiz olması sorgulandı. Ayrıca taşıma listeleri ve şoförlerin taşıma kurallarına riayet edip etmediği de gözden geçirildi.

yetkili açıklamaları:

Efeler İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Çomruk denetimlerin amacının öğrencilerin eğitim kurumlarına güvenli ulaşımını temin etmek olduğunu vurguladı. Şube Müdürü Cüneyt Karademir ile birlikte yürütülen uygulamalarda, tespit edilen eksikliklerin giderilmesi için ilgili birimlere bildirim yapıldığı belirtildi.

Denetimler, öğrencilerin evlerinden okullarına ve dönüşlerinde güvenli bir şekilde ulaştırılmalarının sağlanması gerekliliği üzerine yoğunlaştırıldı. İlçedeki taşımalı eğitim hizmetlerinin güvenlik standartlarına uygun yürütülmesini teminen bu tür kontrollerin kararlılıkla sürdürüleceği bildirildi.

AYDIN’IN EFELER İLÇESİNDE TAŞIMALI EĞİTİM KAPSAMINDA HİZMET VEREN OKUL SERVİS ARAÇLARI, ÖĞRENCİLERİN GÜVENLİ ULAŞIMINI SAĞLAMAK AMACIYLA JANDARMA TRAFİK VE ZABITA EKİPLERİNİN KATILIMIYLA DENETLENDİ.