Osmangazi meydanı'nda yeşil-beyaz coşku ve birlik

maç heyecanı meydanda buluştu:

Osmangazi Belediyesi, Osmangazi Meydanı'na kurduğu dev ekranla Bursaspor-Ankara Keçiörengücü karşılaşmasını futbolseverlerle buluşturdu. Meydan, karşılaşmanın ilk düdüğünden itibaren tribünleri aratmayan görüntülere sahne oldu; taraftarlar tezahüratları ve alkışlarıyla takımlarını destekledi.

Yeşil-beyaz formalar, pankartlar ve korna sesleri arasında geçen yayın boyunca, alanı dolduran aileler, gençler ve çocuklar her pozisyona büyük bir heyecanla eşlik etti. Maçın gollerinde meydandaki coşku yükseldi ve birlikteliğin hissedildiği anlar yaşandı.

sonuç ve sahadaki yansımaları:

Saha sonucunda Bursaspor karşılaşmayı 4-2'lik skorla kazandı. Meydandaki taraftarlar gollerin ardından sevinç gösterileri yaptı; kutlamalar, centilmenlikle birleşen bir coşku olarak etkinliği tamamladı.

Organizasyon, maç izleme deneyimini stadyum atmosferine yakın bir biçimde sunarken, katılımcılar birbirleriyle dayanışma içinde hareket etti. Bu tür etkinlikler, kulüp aidiyetinin yanı sıra mahalle ve kent düzeyinde sosyal bağları güçlendirme işlevi gördü.

yerel yönetim ve taraftar tepkisi:

Etkinlikten duydukları memnuniyeti dile getirenler arasında Çırpan Mahallesi Muhtarı Cengiz Demir ile çok sayıda vatandaş yer aldı. Katılımcılar, Bursaspor karşılaşmalarını böyle coşkulu bir atmosferde izlemenin kendileri için ayrı bir anlam taşıdığını belirterek birlikteliğin önemine vurgu yaptı.

Taraftarlar ve mahalle sakinleri, organizasyonun düzenlenmesinde emeği geçen Osmangazi Belediyesi ve başkan Erkan Aydın'a teşekkür etti. Yetkililerin benzer etkinlikleri sürdüreceği beklentisi, izleyiciler arasında memnuniyet yarattı.

Genel olarak Osmangazi Meydanı'ndaki etkinlik, hem maç heyecanını geniş kitlelere taşıdı hem de yerel dayanışmayı pekiştiren bir sosyal buluşma olarak kayda geçti.

OSMANGAZİ BELEDİYESİ, BURSASPOR-ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ KARŞILAŞMASINI OSMANGAZİ MEYDANI'NDA KURULAN DEV EKRANDA FUTBOLSEVERLERLE BULUŞTURDU.