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Yaz düğünlerinde Trabzon setleri geri dönüyor, bileklikte gurmet öne çıktı

Sarraf Murat Polat, 2026 yaz düğün sezonunda çiftlerin setlerde Trabzon modelini tercih ettiğini; bileklikte ise gurmetin yoğun ilgi gördüğünü söyledi.

GİRİŞ: 26 Ekim 2026 - 12:15

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EDİTÖR: Serkan Varol

Yaz düğünlerinde Trabzon setleri geri dönüyor, bileklikte gurmet öne çıktı

yaz sezonu değerlendirmesi:

Sarraf Murat Polat, 2026 yaz sezonunu geride bıraktıklarını belirterek düğünlerin ve gurbetçi müşterilerin iş akışında belirleyici olduğunu söyledi. Polat, sezon boyunca genel olarak işlerin düşük ama istikrarlı seyrettiğini; müşteri profiline göre tercihlerde farklılaşma gözlendiğini aktardı.

Polat, Euro karşısında altının değer kazanmasının gurbetçilerin alım gücünü etkilediğini, bunun sonucu olarak yatırım amaçlı ürünlerin öne çıktığını ifade etti. Bu kapsamda müşterilerin sıklıkla ziynet altın, burma bilezik ve kibrit çöpü gibi klasik yatırım parçalarını tercih ettikleri belirtildi.

çiftlerin tercihleri ve set trendleri:

Polat, düğün hazırlığındaki çiftlerin set tercihlerinde uzun yıllardır popüler olan Trabzon modelini yeniden öne çıkardığını söyledi. Setlerde bilezik, tek taş yüzük ve küpe gibi kombinasyonların kabul gördüğünü dile getiren Polat, tek taş seçimlerinde ise oval ve baget taşların rağbet gördüğünü aktardı.

Künye tarafında ise genç müşterilerin daha modern çizgilere yöneldiği, özellikle gurmet bileklik modellerinin ilgi topladığı vurgulandı. Polat, gurmetin bileklikte yoğun talep görmesinin sezonun dikkat çekici trendlerinden biri olduğunu belirtti.

sezon yansımaları ve beklentiler:

Sezon değerlendirmesini olumlu bir notla tamamlayan Polat, yine de ekonomik dalgalanmaların satın alma tercihlerini şekillendirmeye devam ettiğini söyledi. Yatırım amaçlı alımların güçlendiğini, düğün için yapılan alışverişlerde ise gelenekselle modernin bir arada tercih edildiğini ifade etti.

Gelecek sezon için beklentisini "inşallah iyi olacak" sözleriyle özetleyen Polat, sektörün ve müşteri taleplerinin izlenmeye devam edeceğini belirtti. Polat, hazırlanacak ürün gruplarında hem klasik Trabzon setlerine hem de gençlerin tercih ettiği gurmet modellerine yer verileceğini ekledi.

SARRAF MURAT POLAT, 2026 YAZINDA DÜĞÜN SEZONUNDA ÇİFTLERİN SET OLARAK TRABZON MODELİNİ YENİDEN...

SARRAF MURAT POLAT, 2026 YAZINDA DÜĞÜN SEZONUNDA ÇİFTLERİN SET OLARAK TRABZON MODELİNİ YENİDEN TERCİH ETTİKLERİNİ FAKAT ÖZELLİKLE BİLEKLİKTE GURMET MODELİN YOĞUN İLGİ GÖRDÜĞÜNÜ SÖYLEDİ.

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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