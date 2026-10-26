AJet'ten KKTC uçuşlarına sınırlı süreli yüzde 30 indirim

AJet, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti rotalarını daha erişilebilir kıldı

Türkiye’nin en genç hava yolu şirketi AJet, KKTC’ye seyahat etmeyi planlayan yolcular için özel bir indirim kampanyası başlattı. Kampanya, ada kültürünü, doğal güzellikleri ve gastronomik seçenekleri keşfetmek isteyenler için daha uygun fiyatlı uçuş imkânı sunmayı hedefliyor.

Kampanya detayları:

İndirim kapsamında biletler vergiler hariç yüzde 30 indirimli olarak satışa sunulacak. Satış dönemi 26 Ekim 2026 tarihinde saat 11:00’den 27 Ekim 2026 saat 23:59’a kadar devam edecek. İndirimli biletler, 23 Kasım 2026 - 21 Ocak 2027 tarihleri arasındaki KKTC seyahatlerinde kullanılabilecek; ancak 25 Aralık 2026 - 3 Ocak 2027 dönemindeki seyahatler kampanya kapsamı dışında tutuluyor.

Satın alma kanalları ve bagaj uygulaması:

İndirimli biletler yalnızca ajet.com ve AJet Mobil uygulaması üzerinden satışa sunulacak; kampanyadan yararlanmak için rezervasyon sırasında 30KIBRIS kodunun kullanılması gerekiyor. Ayrıca kampanya süresince kabin ve uçak altı bagajı satın almak isteyen misafirler, bagaj seçimlerinde de yüzde 30 indirimden faydalanabilecek.

Kampanya, uçuş maliyetlerini düşürerek KKTC'yi ziyaret etmeyi teşvik ediyor. Yolcuların satın alma ve iade koşulları, vergiler ile ek hizmet ücretlerini kampanya öncesinde kontrol etmeleri, tarih sınırlamalarına dikkat etmeleri önem taşıyor.

TÜRKİYE’NİN EN GENÇ HAVA YOLU ŞİRKETİ AJET, KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ’NE SEYAHAT PLANLAYAN MİSAFİRLERİ İÇİN ÖZEL BİR KAMPANYA BAŞLATTI. KAMPANYA KAPSAMINDA BİLETLER VERGİLER HARİÇ YÜZDE 30 İNDİRİMLE SATIŞA SUNULDU.