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Ortaseki Ormanları'nda sonbaharın renk cümbüşü

Kayseri Hacılar'daki Ortaseki Ormanları, Erciyes eteklerinde sonbaharın sarı, turuncu ve toprak tonlarına bürünerek ziyaretçilere görsel bir şölen sundu.

GİRİŞ: 26 Ekim 2026 - 12:17

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EDİTÖR: Aslı Han

Ortaseki Ormanları'nda sonbaharın renk cümbüşü

Ortaseki ormanlarında sonbahar görüntüleri

Ortaseki Ormanları, Kayseri'nin Hacılar ilçesinde, Erciyes eteklerinde konumlanmış doğal alanlardan biri olarak sonbaharda farklı renkleri bir araya getiriyor. Bölgedeki ağaçlar mevsimin etkisiyle sarı, altın sarısı, turuncu ve kahverengi tonlarına bürünerek ziyaretçilere görsel bir şölen sunuyor.

Ziyaretçi yoğunluğu:

Hafta sonlarında doğaseverlerin yoğun ilgi gösterdiği ormanlar, sessizliği ve temiz havasıyla dikkat çekiyor. Yerel halk ve şehir dışından gelenler, açık havada yürüyüş ve fotoğraf için bölgeye akın ediyor; ormanlar bazen yüzlerce kişiyi ağırlıyor.

Renklerin değişimi:

Ormanda farklı ağaç türleri bir arada bulunuyor. İnce ve uzun yaprak sapları sayesinde en hafif rüzgarda bile titremesiyle bilinen titrek kavaklar, sonbahar paletindeki hareketliliğe ayrı bir doku katıyor. Yaprakların değişen tonları, zeminde sıcak ve topraklı bir renk tablosu oluşturuyor.

Ziyaretçiler değişen mevsimin keyfini çıkarırken, oluşan manzara amatör ve profesyonel fotoğrafçıların objektiflerine yansıdı. Bölgenin doğal dokusu ve sessiz atmosferi, sonbaharın görsel etkisini güçlendiriyor.

KAYSERİ&#039;NİN HACILAR İLÇESİNDE BULUNAN ORTASEKİ ORMANLARI, SONBAHAR RENKLERİYLE BERABER GÖRSEL...

KAYSERİ'NİN HACILAR İLÇESİNDE BULUNAN ORTASEKİ ORMANLARI, SONBAHAR RENKLERİYLE BERABER GÖRSEL ŞÖLEN OLUŞTURDU.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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