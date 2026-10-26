Beşiktaş-Başakşehir randevusu var koltuğunda İskoç hakem John Allan Beaton

Beşiktaş-Başakşehir maçında VAR koltuğuna İskoç hakem John Allan Beaton

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Beşiktaş, bugün saat 19.00'da Başakşehir'i ağırlayacak. Müsabakada saha içi yönetimi Ümit Öztürk üstlenecek.

maçın merkezindeki hakem kadrosu:

Ümit Öztürk'ün yardımcılıklarını Kerem Ersoy ile Candaş Elbil yapacak. Dördüncü hakem olarak ise Reşat Onur Coşkunses görev yapacak. Atanan ekip, maçın akışı ve karar süreçlerinde koordinasyonu sağlayacak.

var ve avar hattı:

Müsabakanın VAR koltuğuna John Allan Beaton oturacak; AVAR görevi Özer Özden'de olacak. Uluslararası bir hakemin VAR hattında bulunması, kritik pozisyonlarda farklı bir perspektif ve ek değerlendirme imkânı sunuyor.

Hakem atamaları, hem saha içi hem de video yardımcı hakem hattında deneyimi bir araya getirerek karşılaşmanın yönetiminde belirleyici rol oynayabilir. Bu kadro, maçın doğru ve dengeli yönetilmesi hedefiyle görevlendirildi.

TRENDYOL SÜPER LİG 9. HAFTASINDA BUGÜN OYNANACAK BEŞİKTAŞ-BAŞAKŞEHİR MAÇININ VAR’I JOHN ALLAN BEATON OLDU.