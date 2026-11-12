çiftçilere 7 bin 560 litre sıvı gübre ve doğru gübreleme eğitimi verildi

Eskişehir'de üreticilere saha odaklı destek: sıvı gübre ve uygulamalı eğitim

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, artan girdi maliyetleri karşısında üreticilerin yükünü hafifletmek ve tarımsal verimliliği artırmak amacıyla uygulamaya aldığı destek çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesi ile Seyitgazi Belediyesi iş birliğinde Seyitgazi Çiftçi Destekleme Eğitim Merkezi (ÇİDEM) ev sahipliğinde düzenlenen programda toplam 252 üreticiye 7 bin 560 litre sıvı gübre dağıtımı yapıldı ve üreticilere doğru gübreleme teknikleri anlatıldı.

Program ve katılımcılar:

Etkinliğe, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hasan Ünal, Seyitgazi Belediye Başkanı Uğur Tepe, Ziraat Mühendisleri Odası Eskişehir Şube Başkanı Selma Güder, üreticiler ve davetliler katıldı. Programda üreticiler adına konuşan Erkan Büyükcan, artan girdi maliyetlerinin çiftçileri zorladığını belirterek, sağlanan destek ve eğitimler için Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce ile Seyitgazi Belediye Başkanı Uğur Tepe'ye teşekkür etti.

Ziraat Mühendisleri Odası Eskişehir Şube Başkanı Selma Güder ise tarımsal üretimde bilginin ve doğru uygulamaların önemine dikkat çekerek, üreticilere yönelik eğitim ve destek çalışmalarında belediyelerle iş birliği içinde hareket etmeye devam edeceklerini ifade etti.

ÇİDEM'in rolü ve eğitim içeriği:

Seyitgazi Belediyesi tarafından 48 bin metrekarelik alana kurulan ÇİDEM, küçükbaş hayvancılık tesisiyle başlayan süreçte tıbbi ve aromatik bitkiler, eğitim alanları ve distilasyon tesisleriyle genişletildi. Seyitgazi Belediye Başkanı Uğur Tepe, merkezin gelişimi hakkında bilgi vererek Büyükşehir Belediyesi ve ilgili kurumlarla koordineli bir şekilde üreticilere yönelik eğitim ve desteklerin süreceğini söyledi.

Programa ilişkin teknik eğitim, Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ve Ziraat Mühendisleri Odası Eskişehir Şubesi iş birliğinde gerçekleştirildi. Ziraat Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Üyesi Hasan Çakıllı tarafından verilen "Tarımda Doğru Gübreleme Teknikleri" eğitiminin odak noktası, gübre kullanımında doğru yöntemler ile toprak verimliliğinin korunması oldu.

Programda söz alan Hasan Ünal, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce'nin selamlarını ileterek tarımda verimliliğin artması için bilimsel yöntemlerin, doğru gübrelemenin ve üretim planlamasının önemini vurguladı. Ünal, üreticilerin yalnızca daha fazla üretmelerinin değil, emeklerinin karşılığını alarak kazanç sağlamalarının da hedeflendiğini söyledi.

Etkinlik, üreticilere yapılan dağıtım ve verilen eğitimle tamamlandı. Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, önümüzdeki günlerde diğer ilçelerde de sıvı gübre dağıtımı ve uygulamalı eğitim programları düzenlemeyi planlıyor; bu adımlar üreticilerin bilinçli üretim yapmasına ve üretimde sürdürülebilirliğin sağlanmasına katkı hedefliyor.

ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, ÜRETİCİLERİN ARTAN MALİYETLER KARŞISINDA DESTEKLENMESİ VE TARIMSAL VERİMLİLİĞİN ARTIRILMASI AMACIYLA ÇALIŞMALARINI SÜRDÜRÜYOR. BU KAPSAMDA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ VE SEYİTGAZİ BELEDİYESİ İŞ BİRLİĞİNDE SEYİTGAZİ’DE BULUNAN ÇİFTÇİ DESTEKLEME EĞİTİM MERKEZİ’NDE (ÇİDEM) 252 ÜRETİCİYE TOPLAM 7 BİN 560 LİTRE SIVI GÜBRE DESTEĞİ SAĞLANDI. PROGRAM KAPSAMINDA AYRICA ÜRETİCİLERE DOĞRU GÜBRELEME TEKNİKLERİ EĞİTİMİ VERİLDİ.