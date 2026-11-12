Sahada üretimi ve emeği dinleyen HAK-İŞ başkanı Mehmet Aküzüm

Saha ziyareti ve görüşmenin kapsamı:

HAK-İŞ Diyarbakır İl Başkanı ve Öz Sağlık-İş Sendikası Şube Başkanı Mehmet Aküzüm, bir alüminyum fabrikasını ziyaret ederek işletme sahibi ve çalışan emekçilerle bir araya geldi. Ziyarette işletmenin faaliyetleri ve üretim süreçleri detaylı şekilde ele alınırken, çalışma hayatına ilişkin gündem maddeleri ve emekçilerin beklentileri samimi bir sohbet ortamında paylaşıldı.

Aküzüm, fabrikada görev yapan işçilerin günlük işleyişi yerinde görerek, üretim süreçlerinin işleyişine dair doğrudan bilgi aldı. İşletme sahibiyle yapılan değerlendirmelerde üretimin, sanayinin ve istihdamın geliştirilmesine yönelik ortak bakış açıları üzerinde duruldu ve sahadan gelen geribildirimler not edildi.

Üretim ve emeğin önemi:

Aküzüm, bir ülkenin kalkınmasının ve güçlü bir ekonomiye sahip olmasının temelinde üretimin bulunduğunu vurguladı. Ona göre üretimin merkezinde ise, alın teriyle değer oluşturan ve ülkenin büyümesine katkı sunan emekçiler yer alıyor. Ziyarette, fabrikalarda, atölyelerde ve üretimin her aşamasında fedakârca çalışan işçilerin emeğinin her türlü takdirin üzerinde olduğu ifade edildi.

Bu çerçevede üretimin desteklenmesi ve işçilerin çalışma koşullarının iyileştirilmesi, hem işletmelerin verimliliğine hem de toplumsal kalkınmaya doğrudan katkı sağladığına dikkat çekildi.

Sendikal yaklaşım ve iş ilişkileri:

Aküzüm, sendikal anlayışlarının merkezinde insan, emeğe saygı ve emekçinin hakkını koruma sorumluluğunun bulunduğunu belirtti. Sadece belirli günlerde değil, her zaman emekçilerin yanında olmanın; onların sesine kulak vermenin, sorunlarını yerinde dinlemenin ve çözüm odaklı hareket etmenin temel görevleri olduğunu vurguladı.

İşveren ile çalışan arasındaki karşılıklı anlayış, güven ve dayanışmanın güçlendirilmesinin işletmelerin büyümesine ve çalışma hayatının daha verimli, huzurlu bir yapıya kavuşmasına katkı sunduğu kaydedildi. Aküzüm, emeğin değer gördüğü, çalışanların haklarının gözetildiği ve üretimin desteklendiği işletmelerin toplumsal kalkınmaya önemli katkılar sunduğunu dile getirdi.

Ziyaretin sonunda Aküzüm, misafirperverlikleri ve samimi ev sahiplikleri için fabrika işletme sahibine ve kendisini güler yüzle karşılayan tüm emekçilere teşekkür etti. Üretime, istihdama ve ülke ekonomisine sağladıkları katkılardan dolayı çalışanlara şükranlarını ileterek, emeğe değer veren, emekçisine sahip çıkan ve üretimle büyüyen bir Türkiye’nin güçlü yarınların teminatı olduğu mesajını yineledi.

HAK-İŞ DİYARBAKIR İL BAŞKANI VE ÖZ SAĞLIK-İŞ SENDİKASI ŞUBE BAŞKANI MEHMET AKÜZÜM, BİR ALÜMİNYUM FABRİKASINI ZİYARET EDEREK İŞLETME SAHİBİ VE ÇALIŞAN EMEKÇİLERLE BİR ARAYA GELDİ.