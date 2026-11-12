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Şahinbey'de çocuk şenliği: tiyatro, bilim ve oyunlarla dolu 9 gün

Şahinbey Belediyesi, 14-22 Kasım'da Şahinbey Kongre ve Sanat Merkezi'nde düzenleyeceği Çocuk Şenliği'nde tiyatro, bilim gösterileri ve oyun alanları olacak.

GİRİŞ: 12 Kasım 2026 - 13:44

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Şahinbey'de çocuk şenliği: tiyatro, bilim ve oyunlarla dolu 9 gün

Şahinbey'de çocuk şenliği: tiyatro, bilim ve oyunlarla dolu 9 gün

Şahinbey Belediyesi, çocukların ara tatillerini verimli ve eğlenceli geçirmeleri amacıyla 14-22 Kasım tarihleri arasında bir Çocuk Şenliği düzenliyor. Etkinlikler Şahinbey Kongre ve Sanat Merkezi'nde yapılacak ve her gün sabah 09.00'da başlayıp akşam 19.00'a kadar sürecek.

etkinlik programı:

9 gün boyunca sürecek şenlikte tiyatro gösterileri, bilim sahne gösterileri, karaoke ve şişme oyun grupları gibi çeşitli aktiviteler yer alacak. Program kapsamında çocuklarla buluşacak yapımlar arasında 571 Rahmet Peygamberi Hz. Muhammed (S.A.S), Şahinbey Saatin Sırrı, Kahraman 3 Zekomat 217, Mınec Nether Macerası, Bremen Mızıkacıları, Arı Maya ve Karagöz’ün Türküsü adlı çocuk tiyatroları ile Bilim Show sahne gösterisi bulunuyor. Etkinlikler farklı yaş gruplarına hitap edecek şekilde planlandı ve katılımcılar için interaktif deneyimler sunulacak.

tahmazoğlu'ndan davet:

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, düzenlenen şenliğe tüm çocukları ve aileleri davet ederek programın amacını şu sözlerle özetledi: "14-22 Kasım tarihlerinde Şahinbey Kongre ve Sanat Merkezi’nde Çocuk Şenliğimiz başlıyor. Şahinbey Belediyesi olarak Çocuk Şenliği ile çocuklarımızın yüzünü güldüreceğiz." Başkan Tahmazoğlu, fuarın her gün 09.00’da kapılarını açıp 19.00’a kadar süreceğini belirtti ve etkinliğe tüm Gazianteplileri çağırdı.

Şenlik, ailelerin çocuklarıyla birlikte zaman geçirebilecekleri, hem eğlenceli hem de eğitici içerikler sunan bir program olarak tasarlandı. Katılımcılar, tiyatro gösterilerinin yanı sıra bilim gösterileri ve oyun alanlarında hem öğrenip hem eğlenecekler. Şahinbey Belediyesi yetkilileri, etkinlik süresince güvenlik ve konfor önlemlerinin sağlanacağını ifade etti.

ŞAHİNBEY BELEDİYESİ ÇOCUKLARIN ARA TATİLLERİNİ DOLU DOLU GEÇİRMELERİ İÇİN 14-22 KASIM TARİHLERİ...

ŞAHİNBEY BELEDİYESİ ÇOCUKLARIN ARA TATİLLERİNİ DOLU DOLU GEÇİRMELERİ İÇİN 14-22 KASIM TARİHLERİ ARASINDA ŞAHİNBEY KONGRE VE SANAT MERKEZİ'NDE DÜZENLEYECEĞİ ÇOCUK ŞENLİĞİ’NE TÜM ÇOCUKLARI VE AİLELERİ DAVET ETTİ.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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